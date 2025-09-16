La Superintendencia Nacional de Salud anunció la extensión de la intervención a Famisanar EPS por un año adicional, es decir, hasta el 15 de septiembre de 2026. Según información publicada W Radio, esta decisión se tomó debido a las persistentes deficiencias en la gestión financiera y operativa de la entidad entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.

Famisanar presentó problemas en el cumplimiento de indicadores clave, como el capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas. Además, se evidenciaron limitaciones en el componente técnico-científico, especialmente en la red complementaria, lo cual ha dificultado el acceso oportuno a servicios de especialidades médicas y afectado la continuidad del cuidado para los afiliados.

Aunque la red de prestadores primarios ha mostrado algunos avances, el desempeño en la red especializada sigue estando por debajo de lo esperado. Esto mantiene una presión constante sobre la calidad del servicio, reflejando los retos que enfrenta la EPS. A nivel jurídico también se reportaron incumplimientos, lo que impide consolidar un plan de recuperación sostenible.

En un comunicado, desde la interventora indicaron: “Los resultados muestran mejoras concretas en salud materna, nutrición infantil, prevención y oportunidad en la atención. Esta prórroga nos permitirá consolidar las acciones en gestión del riesgo, profundizar el trabajo en territorio y fortalecer la red para responder de manera segura a nuestros afiliados”.

Gobierno de Gustavo Petro intervino en decisión de EPS Famisanar

De acuerdo con el medio citado, la decisión no fue tomada únicamente por la Supersalud. Como la entidad ya había agotado sus facultades para renovar la medida, fue necesario que el presidente de la República expidiera un decreto que autorizara la prórroga.

Durante este periodo adicional, Famisanar deberá seguir entregando información al Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales, así como cumplir con las instrucciones emitidas por la Superintendencia. Así mismo, se conoció que la doctora Cris Encarnación Reyes Gómez continuará como agente especial interventora, liderando los planes de mejora y garantizando la operación de la EPS.

“EPS Famisanar mantendrá su compromiso de cercanía con los afiliados, reforzando la atención en el territorio a través de las oficinas, las Mesas de Atención Personalizada al Usuario (MAPU) y los canales virtuales, siempre con el objetivo de escuchar, responder y resolver de manera efectiva las necesidades de cada afiliado”, dijeron al respecto en la comunicación.

“Vamos a consolidar lo alcanzado y acelerar las mejoras que nuestros afiliados necesitan. Esta intervención es una oportunidad para transformar y garantizar una atención cada vez más oportuna, segura y humana, con un modelo sólido de gobernanza y gestión del riesgo en salud”, agregó la Agente Especial Interventora.

Finalmente, los informes financieros más recientes evidencian deterioro patrimonial, riesgo de liquidez y pasivos que superan los activos disponibles. También se han detectado inconsistencias en los datos reportados y un elevado número de quejas de usuarios por fallas en la atención y demoras en los servicios médicos.

