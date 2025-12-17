El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella planteó un giro estructural en la diplomacia de Colombia, con un enfoque centrado en la economía y la gestión comercial.

En una entrevista que publicó en sus redes sociales, sostuvo que los embajadores deben asumir un rol activo en la promoción de productos estratégicos del país, como el petróleo, las esmeraldas y el cacao, una postura que marcó distancia frente al modelo tradicional, según Publimetro.

Durante sus declaraciones, De la Espriella cuestionó con dureza la diplomacia de carácter ceremonial, a la que calificó como costosa e improductiva. A su juicio, la política exterior colombiana requiere funcionarios con objetivos claros, indicadores verificables y resultados concretos que contribuyan directamente al crecimiento económico.

“Necesito agentes comerciales…necesito gente que sepa vender”, afirmó el precandidato, al explicar que su propuesta busca reemplazar la representación simbólica por una diplomacia orientada a metas comerciales. En ese esquema, los embajadores tendrían la responsabilidad de abrir mercados y fortalecer la presencia de bienes colombianos en el exterior.

De la Espriella fortalecería relaciones con Estados Unidos e Israel

Además del enfoque económico, De la Espriella reiteró otras iniciativas de política exterior, entre ellas el eventual traslado de la embajada colombiana a Jerusalén y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Israel y Estados Unidos, temas que también han provocado debate en distintos sectores políticos, según detalló Publimetro.

El abogado penalista, conocido por su perfil polémico, ha irrumpido en la contienda presidencial con propuestas que contrastan con la línea histórica de la diplomacia colombiana.

