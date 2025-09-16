En un nuevo capítulo de la controversia que ha sacudido al uribismo, María Claudia Tarazona reapareció en Caracol Radio para defender con firmeza su relato sobre el incómodo y, según ella, agresivo encuentro con la senadora María Fernanda Cabal durante las exequias de su esposo.

(Vea también: Aparece video del momento exacto en que Cabal saludó (con micrófono) a viuda de Miguel Uribe)

Lo que inicialmente surgió como una queja personal en una entrevista con Noticias RCN el pasado 14 de septiembre, ha escalado a un debate público que expone las fracturas internas del Centro Democrático, en un momento en que el partido lidia con el vacío dejado por el magnicidio de Uribe Turbay y la puja por la candidatura presidencial de 2026.

Tarazona, visiblemente conmovida, pero serena, enfatizó que su intención no es avivar un fuego político, sino cerrar un capítulo de dolor personal.

Lee También

“Lo que yo conté, pasó. No es desde el lado político porque yo no estoy interesada en temas políticos, fue desde el tema personal. Cuando una persona está en duelo, tú te aproximas a esa persona y, si no puedes decir nada, la abrazas desde el silencio. Si no, te acercas con empatía, con respeto… no desde la agresión. Y así fue, con agresión”, declaró en la mencionada emisora.

Dicho encuentro se presentó en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde se veló a Uribe Turbay el 12 de agosto, un día después de su muerte luego de 63 días en coma por el atentado del 7 de junio en Bogotá.

La viuda, madre de cuatro hijos —incluyendo al pequeño Alejandro, de cuatro años, fruto de su unión con Uribe—, relató cómo, en medio del ajetreo de cientos de condolencias, Cabal se acercó supuestamente para ofrecer consuelo, pero terminó, en su percepción, en una confrontación.

“Si yo hubiera querido hablar de temas políticos, hubiera podido hablar de la relación de María Fernanda Cabal con Miguel en la contienda política […]. Por lo tanto, eso no fue político, eso fue en el ámbito personal. Ella se siente tranquila diciendo que se sorprende, que para ella no fue así, está bien”, agregó Tarazona en su relato a la cadena radial.

En la entrevista, Tarazona también compartió reflexiones sobre su proceso de duelo, que ha transcurrido bajo el peso de la vigilancia constante y el escrutinio público.

“Yo no estoy buscando que se disculpe o que pida perdón. Al final, la gente da lo que tiene. Yo simplemente dije algo que me dolió… Para cerrar este capítulo, yo saludé a cientos de representantes a la Cámara, cientos de senadores solidarios y amorosos conmigo, y ninguno tenía un micrófono puesto. Si ella está tranquila, me parece bien, yo también estoy tranquila con eso”, concluyó María Claudia.

Acá, el video de lo que pasó en el velorio de Miguel Uribe:

En efecto, se observa que María Claudia Tarazona le señaló a María Fernanda Cabal el micrófono que llevaba puesto cuando esta fue a saludarla. Todo en pleno velorio de Miguel Uribe Turbay. pic.twitter.com/5Rn71mJm9I — ♦️ JΛNDR3S (@JANDR3S__) September 15, 2025

¿Qué pasó entre María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal?

El origen de esta tormenta mediática se remonta al velorio de Miguel Uribe Turbay en el Congreso de la República, un evento cargado de simbolismo para el uribismo.

Tarazona, en entrevista con Noticias RCN, describió cómo Cabal, precandidata presidencial del mismo partido y antigua rival de Uribe en las encuestas internas, se acercó con un micrófono adherido a su camisa, aparentemente encendido para grabar la conversación.

“Me dicen que me está buscando y yo [digo] ‘voy a aprovechar a saludarla, cómo no, [son] compañeros de Miguel de partido’. Me acerco a María Fernanda y una persona cercana me dice: ‘María Fernanda tiene un micrófono puesto prendido’. Y yo ‘¿qué?’ Entonces, yo le dije: ‘María Fernanda, ¿te puedes quitar el micrófono, por favor?’. Me dijo: ‘No, es que yo no tengo ningún micrófono’. Le dije: ‘Ese que tienes ahí’. ‘¡Ay, no me he dado cuenta!’. Se lo quitó y se lo entregó a una niña que trabaja con ella”, relató Tarazona en el noticiero.

Acá, lo que dijo María Claudia:

⚠️ “Escuchar a María Fernanda Cabal decirme: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país’. Eso fue de lo más duro que viví con Miguel en un cajón a mis espaldas”. @joseMAcevedo pic.twitter.com/an2wZqvsaj — Noticias RCN (@NoticiasRCN) September 15, 2025

El clímax llegó cuando, según Tarazona, Cabal la miró fijamente y le expresó: “Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando.”

Para la viuda, estas palabras resonaron como una amenaza velada, motivada por el temor a que ella asumiera un rol político tras la muerte de su esposo, lo que alteraría la contienda interna del Centro Democrático.

“Con mi esposo atrás en un cajón, con mis tres hijos y con Alejandro de cuatro años, María Fernanda Cabal me mira y me amenaza, me imagino yo con miedo a que me meta en la política o que fuera candidata política”, agregó, cuestionando la humanidad de la senadora.

La respuesta de Cabal no se hizo esperar. En un comunicado oficial emitido el 15 de septiembre y un video en su cuenta de X, la precandidata negó categóricamente las acusaciones.

“Con todo respeto y con sentimiento de solidaridad por la señora María Claudia Tarazona, me permito aclarar que en efecto, cuando me acerqué a saludarla llevaba un micrófono adherido a mi camisa, como habitualmente lo hago para atender a los medios de forma permanente en Comisión y Plenaria, pues había realizado una grabación previamente”, indicó.

Agregó: “Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel. Fui únicamente al Congreso a saludarla a ella y a su familia con profundo dolor por lo ocurrido. Con total transparencia, ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.