El 7 de junio, la vida de María Claudia Tarazona dio un vuelco, luego de que su esposo, Miguel Uribe, fuera víctima de un atentado en Bogotá. Durante dos meses de larga espera, la peor noticia para ella se confirmó y el 11 de agosto se anunció la muerte del precandidato presidencial, por cuenta de una hemorragia derivada de los disparos que recibió en la cabeza.

En entrevista con Gustavo Gómez, en Caracol Radio, Tarazona contó cómo ha sido el proceso para ella de reconstruir una familia, más allá de lo político y de lo que estaba siendo la precandidatura presidencial de Uribe Turbay. Frente a ello, el periodista le consultó si teme que sea instrumentalizada, pues tiene una carga simbólica de lo que atraviesa el país.

La viuda de Miguel Uribe explicó que no teme que esto suceda. “En este momento, el lugar en el que yo quiero estar, debo estar, es en mi duelo, en volver a construir una vida, en abrazar cuatro hijos que me necesitan de día y de noche, porque todo lo que nos pasó no se reconstruye de la noche a la mañana”, explicó.

Más allá de la pérdida física que significó el asesinato de Miguel Uribe, María Claudia contó que perdió todo un plan de vida que había edificado junto a él y es lo que quiere recuperar ahora. “De repente, ese carro que está lleno de sueños y que está lleno de ideales, que tiene una ruta, se estrella de frente contra un muro y todo sale volando […] Hay muchas cosas urgentes, pero lo importante es aprender a construir una vida sin Miguel“.

En ese momento de la entrevista, Tarazona no pudo contener las lágrimas al hablar sobre este momento de reconstrucción. “Mucho de lo que yo soy, mucho de lo que yo fui también se murió con Miguel, también se fue con él, y no solo le tengo que hacer duelo a Miguel, sino a la parte que yo fui y que se murió con él. Yo sé dónde estoy, sé lo que quiero y estoy construyendo para donde voy”, dijo.

