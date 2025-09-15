En medio del duelo por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, viuda del precandidato presidencial, habló con Noticias RCN sobre el lamentable hecho de violencia que sacudió al país a mitad de año y que aún causa dolor.

Fue en ese espacio que la esposa del senador se refirió a las viudas que hay en Colombia, luego de que José Manuel Acevedo, director del noticiero del medio citado, le pidiera un mensaje para todas las mujeres que han sufrido las consecuencias de la violencia en el país.

Tarazona, serena pero con el dolor latente, aseguró que su propósito ahora es ayudar a todas las mujeres que han perdido a sus esposos, incluso, dando a conocer un detalle que llevó a la entrevista y que acostumbra a cargar desde que atentaron contra Miguel Uribe.

Se trata de un rosario, el cual contiene algunas rosas, siendo una de esas un homenaje para las viudas que hay en Colombia y que, como ella, deben enfrentar ese dolor para salir adelante.

“Siento ese mismo dolor, estamos transitando el mismo dolor, de la misma manera. Las abrazo, todo mi amor y mi solidaridad”, dijo.

Y añadió: Siempre, una de estas rositas, que son avemarías, siempre es por ellas y aquí estoy. Puedo mostrar el camino de cómo se hace un duelo y estoy para ellas, comparto el mismo dolor, tragedia, con las mismas consecuencias para una familia, estoy dispuesta para poderlas ayudar a transitar ese camino de una manera más tranquila desde el amor”.

Asimismo, en la entrevista con RCN, Tarazona abrió su corazón y afirmó que han sido días muy difíciles, describiendo el dolor como una sensación de quemadura y que “cuesta respirar”.

“Muy doloroso tenerse que despertar con la noticia de que mataron a su esposo. Es una situación que ninguna mujer y ninguna familia debería repetir nunca. El dolor es tan profundo, que te quema y te acaba, que cuesta respirar”, precisó.

