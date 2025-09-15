En medio de una gran pérdida personal, María Claudia Tarazona, esposa del fallecido senador colombiano Miguel Uribe Turbay, se encuentra lidiando tanto con su duelo como con el turbulento paisaje político del país, tal y como lo relató en una reciente entrevista a Noticias RCN.

El pasado particularmente doloroso de María Claudia se centra en la prematura ausencia de Uribe Turbay, quien fue víctima de un asesinato hace un mes. Este líder político emergente, resaltado por su carácter crítico hacia el Gobierno Nacional, fue sometido a una agónica lucha por la vida tras recibir un disparo en la cabeza. “No solo perdí a mi esposo, fue víctima de un asesinato del que no pienso olvidar las circunstancias”, declara con serenidad a pesar del tormento interno que vive.

Así mismo, su fe religiosa ha jugado un papel significativo en la fortaleza que ha mostrado ante esta tragedia. “Aceptar a Dios en mi corazón me preparó para enfrentar la muerte de Miguel y me ha dado fortaleza para continuar”, confesó María Claudia, destacando la importancia de la espiritualidad durante este difícil proceso.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue al final de la misma, cuando Tarazona, después de dar su respuestas, escuchó con atención a José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, hablando al borde del llanto y expresando lo difícil que para él fue oir a la viuda de Miguel Uribe mostrando el dolor por el que ha atravesado.

“Vuelvo al piano porque dicen que los periodistas tenemos que mantener una distancia frente a nuestros entrevistados y así lo hacemos, pero en este caso es inevitable para mi tener que decir que me duele mucho hacer esta entrevista porque quise a Miguel, la quiero a usted, porque además nadie tiene que morir como murió Miguel y nadie tiene que estar viviendo el dolor que usted está sintiendo con su familia, por eso le quiero decir que de corazón la acompaño como la acompana muchos colombianos y abrazamos su dolor”, relató.

Sin embargo, su dolor también está teñido por un fuerte sentimiento de indignación hacia el Gobierno, especialmente hacia el presidente Gustavo Petro. Según ella, la indiferencia y el rechazo a su presencia en las exequias de su esposo resulta incomprensible, dada la criticidad y el compromiso de Uribe Turbay con la función pública.

A pesar de los desafíos, María Claudia se mantiene fuerte y comprometida con el país. Mencionó su intención de defender con firmeza los ideales que compartía su esposo, políticamente hablando, así como su deseo de mantener viva la media de Miguel.

