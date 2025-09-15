María Claudia Tarazona provocó un torbellino en el mundo de la política colombiana, luego de que asegurara que María Fernanda Cabal la amenazó. Según el relato de la viuda de Miguel Uribe, Cabal se acercó durante el velorio y le lanzó una frase que dejó helada a la viuda del fallecido senador.

“María Fernanda Cabal me mira y me amenaza diciéndome, me imagino yo, con miedo a que yo me meta en la política o que fuera candidata política a amenazarme diciéndome: ‘tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando’. Me hablaba cerquita y yo le decía: ‘María Fernanda, tengo a mi esposo aquí atrás. Está en un cajón, me lo mataron. Me lo mataron por hacer política, ¿cómo así que yo no conozco este país? ¿De qué me hablas?‘”, dijo en la entrevista con Noticias RCN.

Esta revelación de María Claudia Tarazona ha provocado miles de reacciones. Daniel Coronell fue uno de ellos, pero discrepó en lo que dijo. El periodista se cuestionó sobre que, efectivamente, las palabras de Cabal se trataran de una amenaza.

“¿Por qué cree que decirle ‘tú no conoces Colombia’ es una amenaza? Tengo grandes discrepancias con la senadora María Fernanda Cabal, pero esta conclusión en su contra es francamente ligera e injusta“, escribió en su cuenta de X.

Con todo el respeto y la consideración por doña María Claudia Tarazona, pregunto ¿Por qué cree que decirle “tú no conoces Colombia” es una amenaza?

Tengo grandes discrepancias con la senadora @MariaFdaCabal pero esta conclusión en su contra es francamente ligera e injusta. https://t.co/vO04SXslDN — Daniel Coronell (@DCoronell) September 15, 2025

Coronell siguió debatiendo con otros usuarios. Uno de ellos le preguntó si el tono pudo ser el detonante de las declaraciones de Tarazona. “Igual, no es algo para decirle a una viuda con un ataúd a 2 metros”, dijo uno de sus seguidores. Frente a esto, el periodista respondió: “Claro, pero ¿amenaza?”.

María Fernanda Cabal respondió a lo que dijo María Claudia Tarazona

María Fernanda Cabal respondió a las declaraciones de la viuda de su colega de partido y explicó que llevaba un micrófono en una prenda porque minutos antes había hecho una grabación. Aseguró sentirse sorprendida por la situación, ya que, según dijo, el trato con María Claudia Tarazona había sido cordial y respetuoso en medio del contexto por la salud de Miguel Uribe.

Cabal también aclaró que nunca profirió comentarios intimidantes hacia Tarazona y defendió que con Miguel Uribe siempre mantuvo un diálogo basado en principios, aunque con algunos desacuerdos políticos. En su comunicado, la senadora enfatizó que las palabras atribuidas a ella no corresponden a la realidad y descartó haber tenido cualquier comportamiento ofensivo.

Comunicado de prensa a la opinión pública. pic.twitter.com/7kPbcwSQKc — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) September 15, 2025

