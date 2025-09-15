María Claudia Tarazona, en una entrevista con RCN, aseguró que sintió una amenaza e intimidación por parte de María Fernanda Cabal el día del funeral. Las palabras tomaron por sorpresa a un grupo de colombianos, aunque en el ambiente ya se venía sintiendo que las cosas en el Centro Democrático no andaban nada bien.

La senadora aseguró que nunca fue su intención intimidar a la viuda de Miguel Uribe, aunque aceptó que llevaba un micrófono. Sus palabras, sin embargo, sirvieron para demostrar que la situación en ese partido político no está nada fácil.

Sobre la conversación entre Tarazona y Cabal no hay pruebas que sirvan para comprobar la versión de una o la otra. Si bien hay un video del acercamiento que tuvieron, este no prueba nada.

Todo esto tiene un solo transfondo: la consulta interna del Centro Democrático está caliente desde mucho antes del crimen a Miguel Uribe Turbay, pero con su muerte, la disputa se llevó a un ámbito más emocional.

Algunas personas, como D’arcy Quinn, les dan a la razón a las dos, señalando que seguramente María Fernanda Cabal le pudo haber mencionando algo, pero desde el dolor de María Claudia Tarazona (que estaba pasando por el dolor de la muerte de su esposo), esas palabras se pudieron haber sobredimensionado.

Sin embargo, El Tiempo recuerda un hecho que seguramente ha molestado siempre a la viuda de Miguel Uribe, pues en las reuniones de años atrás, sus copartidarios y rivales para consulta del Centro Democrático, a él lo estaban apartando. O, en otras palabras, dice el periódico, que María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra se reunían sin Miguel Uribe Turbay. La división era tan crítica que hasta el mismo expresidente Álvaro Uribe, líder del partido, le tocó hacerles un llamado.

Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra han querido mantenerse un poco al margen de la contienda política, pero, por el contrario, María Fernanda Cabal ha dado una afrenta directa para que el candidato del Centro Democrático sea elegido por una consulta interna y sin externos. De hecho, días después de la muerte de Miguel Uribe Turbay, ella aprovechó los micrófonos para hablar de cerrar las filas del partido y no permitir que nadie más entrara a la consulta, quitando así las posibilidades de que Juan Carlos Pinzón, quien estaba en el sonajero de posibles alianzas, entrara. Eso sí, el expresidente Uribe volvió a hacer sentir su voz y hasta publicó un video con Pinzón, demostrándole su respaldo.

Finalmente fue Miguel Uribe Londoño quien tomó el lugar de Miguel Uribe Turbay, una decisión a la que ni María Fernanda Cabal ni Paloma Valencia, al menos oficialmente, se opusieron, pues consideraron que tenían el derecho al ser familia del senador asesinado y sabiendo que Uribe Londoño lleva varios años vinculados al partido.

Antecedentes de la relación rota entre Uribe y los caciques del Centro Democrático

Desde su fundación, este partido ha tenido algunos protagonistas. Además del expresidente Uribe Vélez, dos caras muy visibles son María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Ambas han dado sus saltos en la política siendo férreas defensoras del exmandatario, pero desde el 2022 parece que algo se rompió.

Cualquiera de las dos parecía ser la indicada para ser la cabeza del partido pero, sorpresivamente, el elegido fue Miguel Uribe Londoño, que terminó convirtiéndose en el senador más votado de esos comicios. Desde ese momento, dicen diferentes fuentes, la situación entre Cabal y Paloma con Uribe Turbay no fue la mejor.

Aunque sí trabajaban en conjunto para algunos proyectos, nunca se convirtieron en una unidad, como sí sucedió con el Centro Democrático en la legislatura del 2018-2022, lo que fue el punto de partida para una división que ahora es mucho más evidente en su ausencia.

Sin lugar a dudas, Uribe Turbay era el más apoyado por Uribe Vélez para las presidenciales. Su esperanza en el político bogotano era absoluta, a tal punto que lo veía llegando a la Casa de Nariño con 41 años. Su muerte le dejó una encrucijada en el alma y ahora con el borbollón que hay en el Centro Democrático entre María Claudia Tarazona y María Fernanda Cabal será clave su maestría para traer paz en un convulsionado momento en el que otros candidatos seguro querrán sacarle provecho.

