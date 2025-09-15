En medio del Consejo de Ministros en el que se conoció la descertificación a Colombia por parte de Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro soltó un nuevo comentario que lo tiene en el centro de críticas y por el que de nuevo es tildado de machista.

Cuando abordaba la suspensión del ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el mandatario se refirió de nuevo a la paridad de género.

“Un juez de la santa inquisición se pasa por la faja el derecho del presidente a conformar su gabinete, nos sale a decir que Florián no puede ser ministro, que no está aquí por ese atropello contra la libertad humana”, dijo el mandatario.

Además, volvió a referirse a la identidad del funcionario. “¿Quién puede decidir si una persona es hombre y mujer? ¿La biología? Entonces van a castrar hombres y a castrar los clítoris de las mujeres, al juez se le ocurrió que es al revés”, agregó.

Polémico comentario de Gustavo Petro sobre intimidad femenina

Sin embargo, en redes sociales han destacado que el mandatario se salió de tono al referirse a la relación de la intimidad femenina con su intelecto.

“La santa inquisición por qué mandó a matar miles de mujeres en Europa si no era porque fuesen mujeres libres e independiente y una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro. Si sabe acompasarlo será una gran mujer”, dijo el jefe de Estado.

Al final, Petro concluyó con que le han advertido que no toque esos temas, así que continúo hablando de la atracción entre hombres.

“Si el hombre no siente esa atracción que todavía la ciencia no conoce, a menos que descubra el sentido de las energías vitales, y esto lo deben saber los maestros, es un juez que se convierte en policía y manda a la cárcel a esa persona por querer ser como es”, concluyó.

#ATENCIÓN “Una mujer libre hace lo que se le de la gana con su clítoris y con su cerebro. Si sabe acompasarlo será una gran mujer”, recalcó Petro pic.twitter.com/2QaDBlwEn0 — elirreverenteibague (@elirreverentei1) September 16, 2025

Las palabras del presidente no han pasado por inadvertidas en redes sociales. Algunos comentarios que sobresalen al respecto son: “Gustavo Petro acaba de decir que si una mujer logra acomodar el clítoris con el cerebro va a triunfar en la vida Este señor en un desagradable vulgar”, “¿Qué les parece que un presidente de un país en las condiciones en las que estamos salga con eso?”.

