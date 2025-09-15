Gustavo Petro calificó como “innecesaria” y “homofóbica” la medida provisional del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro, mientras se estudia una demanda por presunto incumplimiento de la cuota de género femenino en el gabinete.

En un mensaje en X, Petro defendió la libertad de identidad de género de Florián, quien se identifica como género fluido y ha pedido ser referido en femenino, y aseguró que su gobierno ya cumple con la paridad de género.

Petro expresó: “Es una medida homofóbica, el debate es importante, pero desconoce el derecho a ser persona, va de frente contra la libertad humana”.

Está medida es innecesaria, cualquiera que se desarrolle el debate, que ya se había desarrollado en Colombia y que ahora retrocede. Es una medida homofóbica, el debate es importante, pero desconoce el derecho a ser persona, va de frente contra la libertad humana. La persona es… pic.twitter.com/vvoNjtYDjC — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 15, 2025

El presidente argumentó que la suspensión de Florián retrocede en discusiones ya avanzadas en Colombia sobre identidad de género, afirmando que “si una persona siente que es hombre o mujer, lo dice esa persona. Ese es su derecho”.

Añadió que su Gobierno, como “socialista democrático” y “liberal de verdad”, prioriza la libertad personal, y que la medida evoca “la esclavitud” al limitar la autodeterminación. Petro también destacó que, incluso considerando a Florián hombre, mujer o ambos, “hay paridad en mi gabinete”, con más mujeres que hombres.

Cambios en el gabinete y la defensa de Armando Benedetti

La controversia coincide con la reciente designación de Gloria Perdomo como ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, tras la salida de Julián Molina.

Perdomo, ingeniera electrónica con maestría en Gerencia Estratégica de Tecnologías de Información y 13 años de experiencia, según la Presidencia, refuerza la cuota femenina.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó esta postura en un video en X (@ABenedetti): “Con la designación de la nueva ministra de las TIC, la demanda pierde sustento. El Gobierno cumple con la Ley de Cuotas”.

