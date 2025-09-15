Se trata de una medida provisional mientras estudia la demanda que busca anular su nombramiento por el presunto incumplimiento de la cuota de género femenino en el gabinete del presidente Gustavo Petro.

(Lea también: Quién es el nuevo ministro de Igualdad (respaldado por Petro): fue exiliado y más de su vida)

La defensa de Florián, quien ha pedido que se refieran a él en femenino y quien se ha identificado con el género fluido, ha provocado una serie de críticas que dividen a activistas de la población LGBTIQ+ y feministas.

Ahora, el tribunal tendrá que analizar si su nombramiento viola las cuotas de género, lo que traduciría en que debería abandonar su cargo de manera definitiva.

Lee También

Lee También

Quién es Juan Carlos Florián

Es politólogo egresado de la Universidad Javeriana. Actualmente cursa una maestría en comunicación política y, según el ministerio, cuenta con más de 20 años de experiencia en organizaciones de cooperación internacional.

En su hoja de vida también destaca que es el primer subdirector para asuntos LGBTI en la Secretaría de Integración Social de Bogotá, durante la administración de Gustavo Petro, además de haber trabajado en el Consulado en París (Francia), como multiplicador de la estrategia Colombia nos une.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.