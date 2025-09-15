La analista política y columnista de Semana, Sofy Casas, lanzó una afirmación que encendió el debate en torno a las elecciones presidenciales de 2026. Durante su participación en el espacio ‘El debate’, aseguró que el presidente Gustavo Petro ya tendría definido a quién respaldará en la próxima contienda electoral.

De acuerdo con Casas, la carta del jefe de Estado sería el senador Iván Cepeda, a quien, según ella, el mandatario apoyaría por su rol en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ese episodio, explicó, podría convertirse en un argumento de peso dentro de la estrategia política.

Las fichas de Petro para las elecciones 2026

Aunque la versión de Sofy Casas se plantea como un escenario posible, en el panorama electoral también se mencionan otros nombres. Entre ellos, el del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien ha estado en la órbita de quienes podrían aspirar con el respaldo del petrismo.

El supuesto apoyo de Petro a Cepeda abre un nuevo capítulo en la discusión política, marcada por especulaciones sobre quién recogerá las banderas del actual Gobierno en la carrera hacia 2026.

