El director del partido Centro Democrático confirmó este 10 de septiembre esta información. Por ahora, se sabe que el exmandatario sería el número 25 en la lista que planea presentar el partido al Senado de cara a las próximas elecciones.

“Nosotros aspiramos a tener 25 senadores. Entre otras cosas, porque si los temas judiciales se lo permiten, el presidente Álvaro Uribe será el número 25 en la lista. Ese es el único que tenemos fijo”, dijo Gabriel Jaime Vallejo.

Así mismo, Vallejo aseguró que la propuesta de volver a ocupar un cargo en el Congreso de la República surgió del mismo expresidente. “No es que lo haya aceptado, es que lo propuso”, agregó el director del partido en Caracol Radio.

Por ahora, habrá que esperar cómo se define el futuro judicial del expresidente, teniendo en cuenta que se espera próximamente la decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre la condena que le impuso la jueza Sandra Heredia por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos, después de haber sido acusado de tener vínculos con grupos paramilitares.

El anuncio del Centro Democrático este miércoles agita entonces el panorama electoral que cada vez está más cerca, teniendo en cuenta que las elecciones a Senado serán en marzo próximo.

A su vez, se espera que en los próximos meses el Centro Democrático no solo defina la lista a Senado, sino también, si será Miguel Uribe Londoño el elegido para competir por la Presidencia.

