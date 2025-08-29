Tardó, pero respondió. En la mañana de este viernes, el presidente Gustavo Petro le escribió un extenso mensaje a Álvaro Uribe Vélez, quien horas antes había cuestionado los estudios del presidente y puesto en tela de juicio, una vez más, la decisión de la jueza Sandra Heredia, quien declaró culpable al expresidente.

Petro usó X, la misma red que usó el expresidente. “¿Puede sentirse valiente el hombre que lanza una jauría para atacar a su jueza?“, fue el inicio del texto de Petro.

El presidente aprovechó para recordar algunos hechos por los que han criticado históricamente al expresidente Uribe: sus vínculos con la Convivir, su paso por la Aerocivil, entre otros hechos, fueron mencionados por el presidente. Estos, sin embargo, siempre han sido temas a los que el expresidente poco se refiere.

Parte de la génesis de este conflicto fue el cuestionamiento que el expresidente le hizo a la educación que tuvo Petro, comparándolo con los estudios de la ‘Peliteñida’ de ‘Betty, la fea’. El presidente aseguró que en su vida ha estudiado en “el Externado, la Esap, la Javeriana, la de Lovaina y la de Salamanca“.

Pero la parte que más sorprendió de este mensaje fue el último párrafo. Allí, el presidente Gustavo Petro asegura que no le responderá más al expresidente, lo que muchos creen sería una decisión histórica, pues si algo ha marcado al presidente es el interés que le da a su cuenta de X y estar en la mayoría de los conflictos.

“No volveré a contestarle por escrito por respeto a la mujer que lo ha condenado”, fue parte del mensaje con el que cerró su respuesta. Este fue el largo mensaje de X que escribió el presidente Gustavo Petro en la mañana de este viernes:

¿Puede sentirse valiente el hombre que lanza una jauría para atacar a su jueza? Quizás puede sentirse poderoso porque a su jauría la replicó toda la prensa de los poderosos; pero ese poder conjunto, no es más que asociación que ha delinquido, tratando de tapar un genocidio, un… https://t.co/aDhK2WzUcj — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 29, 2025

