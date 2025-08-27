Álvaro Uribe le ofreció a la senadora Paloma Valencia encabezar la lista al Senado en las elecciones de 2026. El gesto se dio luego de que el expresidente aceptara el ingreso de Miguel Uribe Londoño a la baraja de cinco precandidatos presidenciales del Centro Democrático.

(Vea también: Revelan reunión de 14 precandidatos a la presidencia en restaurante en Bogotá: ¿qué acordaron?)

La propuesta fue planteada el pasado viernes en una reunión privada que tuvo lugar en la casa del expresidente, en Llanogrande. Allí estaban presentes tres de los actuales precandidatos, Valencia, María Fernanda Cabal y Andrés Guerra, según detalló La Silla Vacía. Ambas habrían expresado su inconformidad por la llegada de Uribe Londoño, quien entró a la contienda tras el asesinato de su hijo, el exsenador Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con declaraciones recogidas por el medio citado, el senador Andrés Guerra explicó que la movida de Uribe fue una forma de aliviar la molestia entre las precandidatas. “Era lo más lógico, y con eso trató de tramitar esa tensión”, afirmó. Cabal también aceptó la inclusión de Miguel padre, aunque, según Guerra, “a ella le va a tocar más duro”.

Lee También

(Vea también: Miguel Uribe Londoño cambió su versión acerca de apoyo a Petro y dijo por qué lo decepcionó)

Inicialmente, la cabeza de lista al Senado se le ofreció al mismo Miguel Uribe Londoño en una reunión el jueves anterior, pero, según la Silla Vacía, este la rechazó. Ante ese escenario, Uribe optó por hacerle la propuesta a Valencia. Sin embargo, la senadora aún no ha dado una respuesta definitiva en privado. En público, su equipo afirmó al medio citado que seguirá hasta el final en la disputa por la candidatura presidencial.

Lee También

Paloma Valencia sigue adelante con su campaña presidencial

Valencia, incluso, tiene previsto lanzar oficialmente su campaña presidencial en la tarde de este 27 de agosto en Bogotá, en un evento con aforo limitado. La invitación habla de “una campaña sin miedo y llena de esperanza. Una campaña que cree en el ‘power’ de los colombianos”, según el medio citado.

Paralelamente, Uribe estableció que la encuesta interna para definir al candidato único se llevará a cabo entre diciembre y enero. Sin embargo, el calendario apremia: el 8 de diciembre cierran las inscripciones al Congreso, lo que deja poco margen de maniobra para quienes evalúan dar ese salto.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.