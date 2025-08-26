Escrito por:  Redacción Nación
Ago 26, 2025 - 7:08 pm

Miguel Uribe Londoño confirmó su precandidatura presidencial por el Centro Democrático, decisión que, según afirmó, surgió a partir de una petición directa del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

(Vea también: Uribe suma otro problema y será denunciado junto con sus hijos; Iván Cepeda dijo por qué)

En su intervención, recordó el momento en el que, luego del asesinato de su hijo Miguel Uribe Turbay, se ofreció a esa causa frente al exmandatario y a la colectividad. Días después, dijo, fue el propio Uribe quien lo instó a asumir en primera persona ese legado.

“Hoy anuncio que me entrego por completo a esta causa. El mismo día que enterré a Miguel, en un acto público le ofrecí al presidente Álvaro Uribe Vélez y a nuestro partido que juntos decidiéramos los destinos de esa causa, sin saber que unos días después el mismo presidente Uribe nos invitaría generosamente a la familia a asumir en primera persona las banderas de ese proceso”, manifestó.

Lee También

Padre de Miguel Uribe le apuesta a la presidencia

El aspirante señaló que su candidatura no responde a ambiciones personales, sino a una lucha inspirada en el sacrificio y la dignidad: “Estoy aquí para levantar junto a ustedes un movimiento que no nace de la ambición, sino del sacrificio; un movimiento que no se inspira en la rabia, sino en la dignidad”, enfatizó.

Uribe Londoño recordó que fue uno de los fundadores del Centro Democrático y aseguró que recibe este respaldo con humildad, en un escenario político que lo perfila como una de las cartas fuertes del partido de cara a la contienda presidencial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.

LO ÚLTIMO