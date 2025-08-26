Miguel Uribe Londoño confirmó su precandidatura presidencial por el Centro Democrático, decisión que, según afirmó, surgió a partir de una petición directa del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En su intervención, recordó el momento en el que, luego del asesinato de su hijo Miguel Uribe Turbay, se ofreció a esa causa frente al exmandatario y a la colectividad. Días después, dijo, fue el propio Uribe quien lo instó a asumir en primera persona ese legado.

#POLÍTICA “Me entrego por completo a esta causa”: Así anunció su precandidatura presidencial el padre del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, Miguel Uribe Londoño. Aseguró que tomó la decisión por una petición expresa del expresidente Álvaro Uribe (@AlvaroUribeVel) y dijo… pic.twitter.com/PIYptXcqbR — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 26, 2025

Padre de Miguel Uribe le apuesta a la presidencia

El aspirante señaló que su candidatura no responde a ambiciones personales, sino a una lucha inspirada en el sacrificio y la dignidad: “Estoy aquí para levantar junto a ustedes un movimiento que no nace de la ambición, sino del sacrificio; un movimiento que no se inspira en la rabia, sino en la dignidad”, enfatizó.

Uribe Londoño recordó que fue uno de los fundadores del Centro Democrático y aseguró que recibe este respaldo con humildad, en un escenario político que lo perfila como una de las cartas fuertes del partido de cara a la contienda presidencial.

