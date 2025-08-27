En Bogotá se llevó a cabo una reunión clave entre 14 líderes políticos con aspiraciones presidenciales, quienes buscan construir una alianza de cara a las elecciones de 2026.

El encuentro, celebrado en el restaurante de Leo Espinosa en Chapinero, tuvo como propósito explorar un camino de unidad que evite la dispersión de candidaturas y fortalezca una alternativa sólida en el panorama político nacional, detalló Quinn en La FM.

Entre los asistentes estuvieron figuras como Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Felipe Córdoba, Daniel Palacios, María Claudia Lacouture y Juan Guillermo Zuluaga, entre otros, reveló Quinn.

Incluso Aníbal Gaviria, aunque fuera del país, manifestó su apoyo para ser parte de la iniciativa, agregó la periodista.

Durante la cumbre se discutió la necesidad de crear una agenda de trabajo común y definir un nombre representativo para este grupo en construcción.

La intención es que el proceso no quede en declaraciones, sino que avance hacia mecanismos concretos, incluida la posibilidad de realizar una consulta propia que permita escoger un solo candidato de unidad para mayo de 2026.

La reunión reflejó un esfuerzo por superar divisiones y consolidar una opción competitiva frente a otros sectores políticos ya en movimiento, concluyó la periodista en esa emisora.

