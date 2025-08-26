Pulzo, en alianza con Dapper y Edelman, llevó a cabo un panel varios precandidatos a la presidencia de Colombia en el que respondieron preguntas sobre tecnología, entre otros temas.

(Vea también: Qué hay detrás de precandidatura del papá de Miguel Uribe a la presidencia; Álvaro Uribe tiene mucho que ver)

El encuentro denominado ‘Jóvenes, emprendimiento y tecnología’ dejó varias impresiones de personajes como María José Pizarro, Daniel Quintero, Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Cárdenas, Mauricio Lizcano y Héctor Olimpo.

Dentro de la dinámica se hicieron varios interrogantes de respuesta rápida, sí o no, entre ellos: ¿Eliminaría usted como presidente el IVA para el servicio de Internet móvil en Colombia?

En este sentido, el único, de los aspirantes mencionados anteriormente, que respondió negativamente fue Juan Carlos Cárdenas, del resto respondieron que sí lo eliminarían.

Otro de los cuestionamientos fue sobre la prohibición del uso del celular en los colegios. En este punto, Daniel Quiero y Mauricio Cárdenas apuntaron que no; los demás indicaron que sí.

En cuanto al componente de preguntas sobre jóvenes y empleabilidad, se les interrogó lo siguiente: ¿Impondrían sanciones a empresas que no contraten un mínimo de jóvenes egresados?

Mauricio Cárdenas y Lizcano aseguraron que no implementarían ningún tipo de multa a las compañías en ese sentido, mientras los demás indicaron que sí lo harían.

¿Cómo fue el debate presidencial organizado por Pulzo?

El evento se dividió en dos paneles: el primero fue de 4:21 de la tarde a 5:21 p. m., estuvo moderado por Carlos Díaz, gerente de contenido de Pulzo.com, y contó con la participación de Juan Carlos Cárdenas, Daniel Quintero, María José Pizarro, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Mauricio Lizcano y Héctor Olimpo.

Más adelante, comenzó el segundo panel, que se desarrolló de 5:30 a 6:30 p. m. Estuvo moderado por Juan Quintero, gerente de operaciones de Pulzo.com, y tuvo la participación de Paloma Valencia, Susana Muhamad, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Daniel Palacios, Felipe Córdoba y Carolina Corcho.

