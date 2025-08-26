En el debate presidencial organizado por Pulzo.com —el primer medio de comunicación en hacerlo en Colombia—, Dapper y Edelma, se vivió un álgido momento entre los precandidatos presidenciales, pues dos de ellos tuvieron un cruce por una propuesta que lanzó y un dato que quiso dejar mal parado al actual Gobierno.

El que hizo ese comentario fue Mauricio Cárdenas, quien en su propuesta de educación arremetió con el actual Gobierno Nacional por su postura con los jóvenes y las oportunidades de empleo que, según él, ha sido deficiente y muchos están desocupados en Colombia.

“Dos millones y medio de ninis en Colombia, jóvenes hasta 28 años que no estudian y trabajan. Un Gobierno que les prometió 90.000 cupos universitarios y ha entregado cero. Desde Colombia podemos exportar servicios, facturar en dólares y gastar en pesos, pero para eso necesitamos formación técnico y yo haré un millón de cupos”, indicó.

"Colombia es buena exportando servicios, pero para eso necesitamos formación técnica y el reto nuestro como Gobierno es darle alas a los jóvenes para formarse y ser competitivos." Mauricio Cárdenas.

Al respecto, María José Pizarro, precandidata del Pacto Histórico, le contestó y aseguró que los datos que dio fueron erróneos, asegurando que el Gobierno sí ha dado alternativas para la población juvenil en Colombia.

“No coincido en nada con el señor Cárdenas, no tenemos dos millones, tenemos 12 millones de jóvenes que tienen derecho a un futuro, a ser felices de nuestro país. Tenemos que generar un programa de empleo, lo que ya venimos avanzando, más de 950.000 jóvenes que estudian gratis en nuestro país. Tenemos es que generar talento cualificado”, mencionó.

Tanto Pizarro como Cárdenas están en orillas distintas y uno le apunta más a un modelo económico a través de la productividad y la otra más al modelo formativo a través de la educación.

