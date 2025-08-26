En el debate presidencial organizado por Pulzo.com —el primer medio de comunicación en hacerlo en Colombia—, Dapper y Edelma, tuvo un momento bastante particular y fue la intervención de un estudiante de la Universidad Militar en plena discusión que se estaba dando entre dos precandidatos.

El alumno se paró de su silla y con su voz interrumpió la pelea de los precandidatos Mauricio Cárdenas y Daniel Quintero, quienes se enfrascaron en una pelea por sus labores en el pasado. El exministro tildó a el exalcalde de Medellín de “corrupto” y Quintero le contestó con que era un funcionario “teflón” al que supuestamente no le llegaban los escándalos.

En medio de rechiflas y arengas, el estudiante hizo un pedido en nombre de la población juvenil universitaria a los dos precandidatos: “Los jóvenes estamos cansados de la división, los jóvenes queremos propuestas, no más división, no más peleas. Enfóquense en las propuestas, por favor”.

Tanto Cárdenas como Quintero ya han protagonizado escándalos hace pocos días, como cuando el exalcalde de Medellín se apareció en el congreso de la Andi con una bandera de Palestina, con el fin de ganar protagonismo, pero el auditorio lo abucheó y tuvo que salir en medio de fuertes reproches.

El debate también estuvo marcado por desencuentros entre María José Pizarro y Mauricio Cárdenas, quienes discutieron por un dato sobre la cantidad de jóvenes desocupados en Colombia y las oportunidades que se deben crear para tener mejor alternativas para esta población en materia de tecnología, educación y emprendimiento.

