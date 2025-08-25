En medio de una reunión de Colombia Humana, partido del presidente Gustavo Petro, se presentó un incidente que dejó como resultado la agresión a una delegada.

Un video en redes sociales muestra el momento en el que Martha Tobón, militante y delegada de ese partido en temas de derechos humanos en Manizales, es sacada a empujones del encuentro que se llevaba a cabo para participar de la consulta popular del Pacto Histórico el próximo 26 de octubre para la elección de precandidatura a Senado y Cámara de Representantes.

Quien agrede a Tobón es la esposa del precandidato al Congreso, Fernando García Cáceres, quien además de golpearla, le dice: “Te vas de aquí. En mi casa no te quiero, atrevida”.

Ante esto, Martha Tobón pide a su acompañante que no deje de grabar, mientras ella y tres personas más son sacadas de la vivienda en la que se llevaba a cabo el encuentro. Al finalizar el video, también se observa que la esposa de García Cáceres agrede a otra mujer, aún no identificada, hasta finalmente cerrar la puerta de la casa.

Aunque se desconocen las causas de la discusión, al parecer tendría que ver con que el evento se llevó a cabo a puerta cerrada en la vivienda del precandidato García, de acuerdo con lo publicado por el diario El Tiempo.

Si bien toda la atención ha estado puesta en quién será el candidato presidencial que representará al partido de cara a las elecciones de 2026, este video evidencia que hay notorias diferencias también dentro de partido para quienes le apuestan llegar al Senado y a la Cámara de Representantes.

En cuanto a la elección del candidato presidencial, el Pacto Histórico ya tiene a figuras como Iván Cepeda, Daniel Quintero, María José Pizarro y Gustavo Bolívar, quienes se pelean para llegar a la contienda electoral.

