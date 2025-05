A través de un pronunciamiento oficial difundido este domingo, miembros de Colombia Humana mostraron un firme respaldo a Gustavo Bolívar, actual director de Prosperidad Social, después del anuncio de su renuncia y tras los recientes comentarios hechos por el presidente Gustavo Petro, líder del Frente Amplio. Según el comunicado, expresaron su desacuerdo con las palabras del jefe del movimiento, considerándolas inapropiadas, y destacaron la lealtad, entrega y honestidad del director de Prosperidad Social en el desarrollo de la agenda del progresismo.

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar, y otros compañeros. Primero porque los que ya renunciaron, renunciaron, no se puede confundir eso, Angie [Rodríguez, directora del Dapre]. Persona que renuncia porque tiene una aspiración ya se va, entra su reemplazo que tiene que venir a hablar. Es un problema de respeto con el Gobierno y con la gente”, le dijo Petro a Bolívar, quien había intervenido unos minutos antes.

El documento, divulgado por El Tiempo, el colectivo enfatizó el papel fundamental desempeñado por Bolívar en la gestión de recursos para los sectores más vulnerables. En especial, resaltaron su reciente anuncio sobre la destinación de 52.000 millones de pesos adicionales para programas sociales enfocados en el bienestar de los adultos mayores, una iniciativa valorada como de alto impacto para dicha población. Los firmantes aseguraron que ese tipo de acciones reflejan el compromiso y liderazgo de Bolívar, por lo que consideran que era la persona indicada para dirigir Prosperidad Social en esta etapa.

En el mismo comunicado, se confirmó que Bolívar presentó su carta de renuncia a la dirección de Prosperidad Social, efectiva a partir del 16 de mayo. Aunque la decisión se argumenta por motivos personales, los militantes insistieron en reconocer su labor durante el tiempo en el que ocupó el cargo y defendieron su perfil como un referente del proyecto de cambio.

Dentro de la declaración, el colectivo de Colombia Humana aprovechó para reiterar la importancia de fortalecer la estructura del movimiento a nivel territorial. Hicieron énfasis en que los municipios deben ser el centro de la toma de decisiones y del trabajo político de base, abogando por un mayor empoderamiento y participación desde las regiones. Para los firmantes, permitirles a las bases un rol protagónico es esencial para garantizar el éxito del movimiento y la eficacia de cualquier gestión pública.

De igual manera, criticaron algunos resultados de las elecciones legislativas de 2022, señalando la presencia de candidatos elegidos sin suficiente experiencia o alineamiento con los principios del progresismo. Por esta razón, propusieron que, de cara a las elecciones de 2026, se implemente una consulta popular amplia, donde la elección de los aspirantes a cargos públicos corresponda directamente a la militancia y no a imposiciones desde las élites o el centralismo político.

Como parte del cierre de su comunicación, los militantes expresaron su satisfacción por la inclusión de Gustavo Bolívar y Carolina Corcho como precandidatos presidenciales, resaltando sus trayectorias y su cercanía con los ideales del cambio y la transformación social que defiende Colombia Humana.

Mientras tanto, el propio Gustavo Bolívar se pronunció sobre dicha situación y hasta sacó su lado romántico para referirse al incómodo episodio con el presidente Gustavo Petro, a quien en público le ha profesado su admiración: “El amor debe ser desinteresado o no es amor”, fue lo que trinó el director del DPS.

