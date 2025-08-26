El debate de precandidatos presidenciales ‘Jóvenes, emprendimiento y tecnología’, organizado por Pulzo.com, tuvo un momento de alta tensión entre los precandidatos Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, quienes protagonizaron un cruce directo de acusaciones en plena transmisión.

La discusión arrancó luego de una pregunta sobre las dificultades para emprender en Colombia. Daniel Quintero aseguró que las trabas provienen de la política tradicional y de decisiones que, según él, han perjudicado al país durante décadas:

#ElDebatePulzo | “En Colombia es difícil emprender porque los políticos que debían protegernos se dedicaron a vender el país”. @QuinteroCalle “Yo no puedo pensar en alguien más contradictorio que usted, cuando habla de su gestión como alcalde de Medellín, solo recuerdo una… pic.twitter.com/rxnQ9KOuSR — Pulzo (@pulzo) August 26, 2025

Enfrentamiento entre Daniel Quintero y Mauricio Cárdenas

El señalamiento fue interpretado como una crítica directa a los gobiernos de los que Cárdenas hizo parte, lo que lo llevó a responder con dureza:

“Señor Quintero, no puedo pensar en un personaje más contradictorio que usted. Saca pecho con Impulsa y con ser viceministro de las TIC, pero ¿quién le puso los recursos? Yo, siendo ministro de Hacienda. Y le quiero decir algo: cuando usted habla de su gestión como alcalde de Medellín, el recuerdo que me queda es el de una administración corrupta. Esa es la realidad”.

La confrontación subió de tono cuando Quintero le replicó a Cárdenas, acusándolo de incoherencia política y de haber promovido decisiones que afectaron a los campesinos:

“El doctor Cárdenas habló de incoherencia y de escándalos de corrupción, pero él arrancó siendo ministro liberal, para que veamos la incoherencia también. Como ministro liberal firmó el tratado de libre comercio que quebró a medio país”.

