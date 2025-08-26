A partir de las 4:00 de la tarde de este martes 26 de agosto, la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá será escenario de un evento con el sello de Pulzo.com. Bajo el título “Prototipo Colombia: jóvenes, innovación y emprendimiento”, el conversatorio reunirá a 14 precandidatos presidenciales colombianos listos para debatir sobre juvenitud, tecnología y emprendimiento. La propuesta, organizada por Pulzo, Dapper y Edelman en el marco de Colombia TechWeek, aspira a marcar una conversación crucial en la narrativa pre-electoral de la nación.

Por dónde se podrá ver el debate presidencial de Pulzo.com

El debate se podrá ver por todas las plataformas de Pulzo.com, Dapper y Edelman. Los seguidores de nuestro portal podrán ingresar al sitio web, a la página de Facebook, canal de YouTube o cuenta de TikTok, espacios en los que podrán encontrar directamente la transmisión del evento, entrevistas exclusivas y demás contenido que Pulzo.com tendrá preparado.

La dinámica de este evento no obedecerá a los canones tradicionales. En su lugar, se promoverá un intercambio de ideas libre e innovador, en el que los candidatos podrán ventilar sin trabas sus propuestas sobre cómo enlazar el crecimiento empresarial con la transformación digital y la concepción de un gobierno inteligente.

En dicho evento participarán 14 precandidatos divididos en dos paneles. Entre los confirmados encontramos a figuras políticas destacadas de todos los sectores políticos. Este abanico de líderes políticos tendrá la oportunidad de desarrollar temas relacionados con la juventud, la innovación tecnológica y el emprendimiento, piezas claves en sus futuras propuestas de gobierno.

Cuáles precandidatos estarán en el debate de Pulzo.com

Esta es la lista de precandidatos que asistirá al evento:

David Luna. María José Pizarro. Daniel Quintero. Paloma Valencia. Mauricio Cárdenas. Juan Manuel Galán. Juan Daniel Oviedo. Mauricio Lizcano. Juan Carlos Cárdenas. Daniel Palacios. Felipe Córdoba. Susana Muhamad. Héctor Olimpo. Carolina Corcho.

Pero “Prototipo Colombia” no es solo un espacio de confrontación política, también es una tribuna abierta al público que desee inscribirse y participar en este debate orientado a cimentar las bases de una Colombia más innovadora, digital y emprendedora.

Cómo será el debate de Pulzo.com y Dapper

El evento se dividirá en dos paneles: el primero será de 4:21 de la tarde a 5:21 p. m., el cual estará moderado por Carlos Díaz, gerente de contenido de Pulzo.com y que contará con la participación de Juan Carlos Cárdenas, Daniel Quintero, María José Pizarro, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Mauricio Lizcano y Héctor Olimpo.

Luego, más adelante comenzará el segundo panel de 5:30 a 6:30 p. m., moderado por Juan Quintero, gerente de operaciones de Pulzo.com, que tendrá la participación de: Paloma Valencia, Susana Muhamad, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Daniel Palacios, Felipe Córdoba, Carolina Corcho.

¿Cómo inscribirse para asistir?

Para poder hacer parte del evento, debe ingresar al link dispuesto para llenar sus datos y poder hacer parte de la lista de invitados.

