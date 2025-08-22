¿Cómo proponen los próximos líderes de Colombia conectar el crecimiento empresarial con las medidas de transformación digital y gobierno inteligente? Pulzo, Dapper y Edelman se unieron para crear un espacio de diálogo entre candidatos presidenciales. Prototipo Colombia es un debate/conversatorio salido de lo típico que se centrará en tres ejes temáticos: jóvenes, tecnología y emprendimiento.

En el marco de Colombia TechWeek, los candidatos tendrán espacio para plantear sus ideas generales en estos tres sectores específicos mediante dinámicas dirigidas por moderadores de alta talla que hacen parte de las casas Pulzo, Dapper, Rappi, y Mass Efecto.

El evento abrirá el debate para que los candidatos hablen sin tapujos en el primer conversatorio tecnológico de candidatos presidenciales que no se vivirá como una conversación común y corriente.

¿Dónde será el conversatorio presidencial de Pulzo, Dapper y Edelman?

El evento se llevará a cabo este martes 26 de agosto de 4:00 p. m. a 7:00 p. m. en el aula máxima de la Universidad Militar Nueva Granada, en la carrera 11 #101-80 de Bogotá.

¿Qué candidatos están confirmados?

Esta es la lista de precandidatos que participarán en los paneles organizados para hablar disruptivamente sobre jóvenes, tecnología y emprendimiento:

David Luna. María José Pizarro. Daniel Quintero. Paloma Valencia. Mauricio Cárdenas. Juan Manuel Galán. Juan Daniel Oviedo. Mauricio Lizcano. Juan Carlos Cárdenas. Daniel Palacios. Felipe Córdoba. Susana Muhamad. Héctor Olimpo. Carolina Corcho.

¿Cómo inscribirse para asistir?

Para poder hacer parte del evento, debe ingresar al link dispuesto para llenar sus datos y poder hacer parte de la lista de invitados.

¿Cómo funcionará la agenda?

El primer panel será de 4:21 p. m. a 5:21 p. m. Los participantes confirmados son Juan Carlos Cárdenas, Daniel Quintero, María José Pizarro, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Mauricio Lizcano, Héctor Olimpo.

El segundo panel será de 5:31 p. m. a 6:31 p. m. Los participantes confirmados son Paloma Valencia, Susana Muhamad, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Daniel Palacios, Felipe Córdoba, Carolina Corcho.

