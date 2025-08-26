Felipe Córdoba fue el que lanzó la propuesta, eso sí, después de hacer un llamado a la calma ante algunos agarrones durante el debate de Pulzo.com, específicamente, el que se dio entre Daniel Palacios y Carolina Corcho.

Córdoba señaló que hay que recuperar la seguridad del país para que más personas puedan emprender, pero fue más allá y aseguró que se deben destinar unos 10 billones de pesos al Fondo de Garantías para que los ciudadanos que quieran montar empresa accedan a créditos con tasa casi de 0 % de interés.

(Vea también: “Propuestas, no más división”: el clamor de los jóvenes a los precandidatos en el debate de Pulzo)

Lee También

Reducción del IVA al 7%, propuesta para elecciones en Colombia

En su discurso, encaminado a brindar garantías económicas, se refirió a la carga impositiva y prometió bajar el IVA, pero no con cualquier reducción.

“Mientras nos están prometiendo subir los impuestos del 19 % al 26 % del IVA, yo creo todo lo contrario […]. Hay que bajar del 19 % al 7 % el impuesto del IVA”.

(Vea también: “Una administración corrupta”: duro dardo a Daniel Quintero durante caliente debate)

El excontralor aseguró que la clave para dinamizar la economía está en incentivar el consumo, acompañada de la reducción del Estado y allá un ahorro significativo en las finanzas del Ejetutivo.

Para córdoba, que no fue el único en lanzar propuestas económicas, dicho ahorro sería de unos 100 billones de pesos y con ello se podría mejorar el consumo y —por ende— las condiciones para emprender en el país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.