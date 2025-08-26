El debate sobre jóvenes, innovación y emprendimiento, organizado por Pulzo, Dapper y Edelman, fue escenario del fuerte choque entre los precandidatos presidenciales Daniel Palacios y Carolina Corcho, quienes protagonizaron un encendido cruce de acusaciones.

Con dardos directos y reproches al rojo vivo, ambos expusieron visiones opuestas sobre el futuro de la ciencia y la tecnología en Colombia.

Daniel Palacios, quien fue ministro del Interior de Duque, no se guardó nada al dirigirse a Corcho, exministra de Salud de Gustavo Petro. “Ella habla como si no fuera una exfuncionaria de este Gobierno. De pronto, por su mala gestión, se le olvida que hizo parte del Gobierno”, lanzó, desatando murmullos entre los asistentes.

Con tono mordaz, Palacios cuestionó su paso por el ministerio: “Acaba de decir: ‘Los que gobernaron’. ¿Usted qué hizo? Mamar gallo los dos años que fue ministra”. Su ataque más punzante apuntó al presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología: “Habla de ciencia y tecnología y el presupuesto más bajo en los últimos 13 años fue el del ‘Gobierno del cambio’, el de Gustavo Petro”.

Carolina Corcho contraataca y defiende su trabajo

Antes del ataque, Corcho había propuesto “coadyuvar para que aumente el presupuesto del Ministerio de Ciencia” y recuperar “los 6,9 billones de pesos que se mecatea la corrupción”.

En respuesta a Palacios, defendió su gestión: “Las ideas que yo represento no han gobernado este país. Estuve en el Ministerio de Salud menos de un año. ¿Qué hice? El etiquetado frontal de alimentos, la garantía de derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y presenté una reforma a la salud para solucionar una crisis que lleva más de una década, la cual no resolvieron en sus gobiernos”. Corcho también destacó su lucha contra la corrupción: “Denuncié hechos por más de 13 billones de pesos, que podría ser el fraude más grande contra el Estado”.

