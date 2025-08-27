El escenario geopolítico de Venezuela se encuentra en punto crítico ante el incremento de la presencia militar estadounidense en la región y el respaldo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, al régimen de Nicolás Maduro, negando la existencia del Cartel de los Soles. Este hecho obedece al fuerte contexto de tensión que se vive en la zona.

(Vea también: Mhoni Vidente dice que pasaría con Maduro y habló de lo que viene para el líder del régimen)

“Dicha operación (Estados Unidos) incluye buques de guerra, un submarino nuclear de ataque rápido, y alrededor de 4,500 efectivos”, según manifestó el medio especializado en asuntos militares de origen norteamericano, Military Times. El despliegue norteamericano en el Caribe se considera uno de los mayores en años recientes y se extenderá durante varios meses. Se busca contener y neutralizar el narcotráfico en la región, específicamente cerca de las costas venezolanas.

Mientras tanto, el líder venezolano, Nicolás Maduro, ha respondido a estas maniobras con movilizaciones masivas de milicias y sosteniendo que las acciones de Estados Unidos representan una amenaza directa. Defiende su causa contra la que califica como “injerencia y agresión extranjera”.

Lee También

Estas circunstancias ponen en aprietos a Gustavo Petro, quien debe mantener un equilibrio diplomático con Estados Unidos y al mismo tiempo, sostener una política regional autónoma y afín a Venezuela. En Colombia, mientras algunos sectores apoyan la postura adoptada por Petro, otros advierten que tal defensa de Maduro y la negación del Cartel de los Soles pueden afectar la imagen internacional del país y las relaciones con Estados Unidos.

Uno de ellos es el expresidente Álvaro Uribe, quien a través de un video en redes sociales, arremetió contra el presidente Gustavo Petro por sus últimas posturas, su actitud en redes sociales y lo que ha hecho por defender a Nicolás Maduro.

“La ciudadanía colombiana disciplinada y de buenas costumbres saca el país adelante. Este presidente Petro no trabaja, se dedica a escribir en redes sociales, a hacer chismes, a acusar ciudadanos, a buscar instrumentalizar la justicia para su beneficio, todo lo destruye, se cree su carrera ideológica neocomunista y además expone al país a un gran riesgo por su alianza con Maduro”, dijo Uribe en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Álvaro Uribe Vélez (@alvarouribevelez)

“Negar la existencia del Cartel de los Soles es parte de defender una verdad política y una posición soberana frente a lo que él considera acusaciones infundadas que Estados Unidos utiliza para justificar intervenciones”, afirmó Petro

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.