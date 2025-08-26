La reconocida astróloga Mhoni Vidente volvió a captar la atención del público por sus más recientes predicciones en torno al escenario político internacional, en especial lo relacionado con Venezuela y su actual mandatario, Nicolás Maduro.

Según información difundida por el medio digital Lakalleot, sus profecías giran en torno a posibles sacudidas en el liderazgo venezolano, el papel de Estados Unidos, movimientos astrales y una eventual transformación política en América Latina.

Uno de los aspectos más destacados en sus declaraciones apunta a un posible golpe contra el gobierno de Maduro. Mhoni sugiere que el presidente venezolano podría enfrentar una detención o consecuencias políticas de alto impacto en el corto plazo. Asegura que Maduro estaría desconectado de la realidad y que su sostén político se debilita progresivamente, tanto a nivel interno como externo.

¿Qué pasará con Nicolás Maduro, según Mhoni Vidente?

La astróloga también hizo referencia a la influencia de Estados Unidos, evocando a Donald Trump, quien catalogó al régimen venezolano como un narcoestado. A partir de allí, según Mhoni, se han desarrollado estrategias concretas para debilitar la permanencia de Maduro en el poder.

“La carta del diablo y la carta del emperador dicen que ya hay aviones sobrevolando, una operación quirúrgica… donde van por él, lo atrapan, y si hay resistencia o no quiere moverse, lo desviven (…) Le faltan días, ya había comentado que el 11, tras la alineación de planetas, iba a empezar a ver una revolución de conciencia, golpes de Estado y cambios”.

Sus afirmaciones se basan en señales interpretadas a través de cartas del tarot, como “El Diablo” y “El Emperador”, símbolos que, según su lectura, anticipan cambios abruptos y acciones directas contra el régimen.

“Donald Trump ya tomó las acciones debidas. Dice que Nicolás Maduro, junto con su régimen, es un narcoestado. Lo cataloga como líder de un cartel y por eso va contra él”, agregó la vidente en conversación con El Heraldo de México.

