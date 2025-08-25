Liliana Cáceres, conocida en todo el país por el caso de la “barriga de trapo” en 1997, relató su historia en entrevista con W Radio. En diálogo con el programa ‘La hora del regreso’, contó cómo a los 16 años fingió estar embarazada con el fin de retener a su novio.

Según explicó a W Radio, su decisión nació en medio de una situación personal difícil: su mejor amiga le había quitado a su pareja, por lo que se le ocurrió simular un embarazo. “Yo me exageré de barriga porque no sabía cómo era, entonces cada mes comencé a ponerme trapo y trapo y trapo y me exageré”, recordó entre risas, reconociendo que su plan adolescente se salió de control.

(Vea también: [Video] Dominic, ‘influencer’ alemán en Colombia, vive duro momento y pidió ayuda “de corazón”)

Cuando la mentira se convirtió en noticia nacional

Cáceres contó que los trapos que usaba le provocaron malestares físicos similares a los de una mujer en gestación. “El peso de los trapos me tenía la espalda reventada, eso eran toneladas. No podía comer muy bien porque me llenaba y los trapos me apretaban la barriga, me daba náuseas y estaba sufriendo de gastritis”, relató.

Lee También

(Vea también: ¿Dónde está tu marido?: amante boleteó a infiel en un en vivo y todo se salió de control)

Su caso captó la atención de periodistas y curiosos, hasta que un reportero la llevó a una clínica. Tal como lo narró en W Radio, intentó escapar para evitar ser descubierta, pero terminó en una camilla rodeada de médicos y pacientes. “Un doctor me miró la barriga, me la midió y me dijo que podían ser al menos 9 bebés”, señaló. En ese momento, no tuvo más opción que admitir la farsa.

Lo más difícil fue enfrentar a su familia y a la madre de su novio. “Yo no sabía cómo escaparme, cómo decirle a mi suegra y a mi abuela, yo solo pensaba ‘Alejandro me va a dejar’”. Incluso confesó que se tardaba cerca de una hora en bañarse para acomodar la falsa barriga con los trapos que encontraba en la casa.

Lee También

El aprendizaje y la vida después del escándalo

Hoy, Cáceres es masajista en las playas de Cartagena y tiene cuatro hijos y dos nietos. En su charla con W Radio fue enfática en la enseñanza que le dejó aquella experiencia: “En el amor nada se fuerza, no se puede echar mentiras, nadie puede obligar a nadie que lo quieran, nada a la fuerza”.

Además, reveló que la serie “Barriga e’ trapo”, inspirada en su historia, fue financiada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Actualmente, busca apoyo para su proyecto social, la ‘Fundación vulnerable para madres cabeza de hogar para la paz’, con la que pretende acompañar a mujeres jóvenes en situación de necesidad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.