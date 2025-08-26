En medio de un clima de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, Nicolás Maduro calificó la maniobra estadounidense de enviar buques de guerra al mar Caribe como una amenaza ilegítima contra la soberanía venezolana.

Las declaraciones del líder del régimen se dieron durante su programa semanal transmitido por VTV. Maduro indicó que su sistema de defensa permanece operativo 24/7, como parte de la estrategia de resguardo territorial, según recogió El Bolivarense.

Además, el sucesor de Hugo Cháves declaró que “a Venezuela no la toca nadie” y que está “listo para defenderse” frente a cualquier acción amenazante por parte de Estados Unidos.

En el mismo sentido, el gobierno venezolano ordenó la movilización de sus fuerzas armadas y contingentes paramilitares. El propósito es salvaguardar su territorio y preservar los derechos soberanos, reforzando su capacidad defensiva en caso de agresión.

Nicolás Maduro elogió a Vladímir Putin y lo llamó “padrino”

Por otra parte, Maduro, expresó públicamente su admiración por el mandatario ruso, Vladímir Putin, a quien describió como un “hermano de Chávez” y el “padrino de Maduro”.

Las declaraciones fueron emitidas durante un evento oficial en la Asamblea Nacional en Caracas, convocado para reafirmar la defensa de la soberanía y la paz del país suramericano. Esta ceremonia tuvo lugar en un momento marcado por el aumento de presiones estadounidenses, tanto en el ámbito diplomático como económico.

Maduro destacó el valor de la relación bilateral iniciada durante el mandato de Hugo Chávez. De hecho, en su último encuentro en Moscú en mayo de 2025, Putin rindió homenaje a Chávez.

De forma paralela, surgió una corriente diplomática de respaldo al gobierno de Maduro. Países como Irán condenaron lo que consideran intervenciones ilegales por parte de Estados Unidos, solicitando la participación activa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para proteger la soberanía venezolana frente a una posible intervención foránea, según informó Euronews.

