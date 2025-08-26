Un país caribeño con frontera marítima compartida con Venezuela manifestó su disposición de apoyar a Estados Unidos en la lucha contra los “carteles terroristas de la droga” operativos en la zona.

Se trata del gobierno de Trinidad y Tobago que en sus declaraciones, aseguró que, si el régimen de Nicolás Maduro llega a lanzar un ataque, las fuerzas estadounidenses podrán ingresar sin objeción a su territorio.

Este anuncio ocurre en medio de un despliegue militar estadounidense en el Caribe, dirigido a frenar el narcotráfico y evitar la llegada de estupefacientes al territorio estadounidense. El plan incluye el despliegue de buques de guerra y unas 4.000 tropas de infantería de marina, según informó AFP.

¿Por qué Trinidad y Tobago apoya a Estados Unidos en tensiones con Venezuela?

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad, explicó que su país enfrenta un aumento significativo de violencia derivada del tráfico de drogas, personas y armas durante las últimas dos décadas. Reconoció que los pequeños estados caribeños no disponen de los recursos militares o financieros para enfrentar solos a los cárteles.

Persad también enfatizó que, si se presenta una solicitud oficial del Gobierno estadounidense para permitir el uso del territorio trinitense en defensa de Guyana o en un contexto de conflicto con Venezuela, su país otorgará ese acceso “sin dudar”.

La primera ministra concluyó destacando la importancia de que prevalezcan el sentido común y la paz, y reiteró su disposición a recibir colaboración de EE. UU. en la lucha contra los cárteles del narcotráfico, mientras reafirmaba que las relaciones con el pueblo venezolano se mantendrán sólidas.

