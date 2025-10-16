El congresista Miguel Polo Polo cuestionó públicamente a la cantante Adriana Lucía, después de que la artista participara junto a su hermana, Martina ‘La peligrosa’, en el tradicional desfile de la Hispanidad 2025, que se llevó a cabo en Nueva York. Las hermanas representaron a Colombia con una muestra artística que fue aplaudida por su contenido cultural.

Sigue a PULZO en Discover

Adriana Lucía expresó en sus redes sociales que siempre será un honor representar al país en este tipo de escenarios, donde la música y la cultura colombiana cruzan fronteras. “Alcanzando nuestra bandera con orgullo y demostrando que la cultura no tiene fronteras”, dijo la artista en sus redes sociales.

(Vea también: Ácida respuesta de Benedetti a la oposición por cuestionar aumento en el presupuesto del Dapre)

En este contexto, Miguel Polo Polo publicó un mensaje directo en redes sociales, preguntando: “¿Y por qué ya no cuenta masacres? ¿Por qué ya no llora por los líderes sociales asesinados? ¿Entonces los muertos en el gobierno Duque (que eran menos) sí valían, pero los muertos en el Gobierno de Petro no importan?”, un comentario que provocó reacciones encontradas entre usuarios, con respuestas tanto de apoyo como de rechazo.

Lee También

(Vea también: Aberrante caso de abuso contra menor indígena en el Cauca; el hecho fue difundido en video)

¿Y por qué ya no cuenta masacres?

¿Por qué ya no llora por los líderes sociales asesinados?

¿Entonces los muertos en el gobierno Duque (que eran menos) si valían, pero lo muertos en el gobierno de Petro no importan? https://t.co/QFCpbUs719 — MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@MiguelPoloP) October 16, 2025

Lee También

Algunos defendieron a la cantante, señalando que sigue comprometida con su arte y sus raíces, especialmente las de Córdoba, su tierra natal, pues la artista se ha caracterizado por combinar su carrera musical con mensajes de identidad y resistencia cultural, aunque en esta ocasión optó por no entrar en polémicas políticas.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Polo Polo lanza este tipo de cuestionamientos a figuras públicas, especialmente aquellas que, en el pasado, manifestaron posiciones críticas frente a gobiernos anteriores. Aun así, Adriana Lucía no respondió a los señalamientos y ha seguido compartiendo contenidos relacionados con su carrera artística.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.