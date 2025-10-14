Este martes 14 de octubre, Hernández lanzó fuertes críticas contra su colega Miguel Polo Polo, al señalarlo por presunto ausentismo en el Congreso de la República. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Hernández compartió cifras sobre la asistencia y participación del congresista, a quien tildó de ser “el rey de los vagos”, abriendo un debate en redes sociales y reacciones de diferentes sectores.

Según la denuncia de la congresista, Polo Polo se habría ausentado en el 63 % de las votaciones hechas en el último periodo legislativo. “De 505 votaciones en plenaria, Miguel Polo Polo se ausentó en 317. Es decir, no votó en el 63 % de las decisiones legislativas del último periodo”, aseguró Hernández.

Además, la senadora señaló que Polo Polo no habría asistido a 23 sesiones plenarias durante ese mismo lapso (2024-2025). También mencionó que, en el nuevo periodo legislativo que comenzó en julio de 2025, y que apenas completa dos meses, Polo Polo ya habría faltado a 8 plenarias.

Hernández calificó esa conducta como un acto de irresponsabilidad y cuestionó que un congresista “no trabaje ni siquiera los dos días que se agendan de plenaria a la semana”. En su publicación añadió: “Es inaceptable que un congresista no trabaje. Robar no solamente es meter la mano en el bolsillo ajeno, robar también es recibir un sueldo sin trabajar”.

La senadora @EsmeHernandezSi denunció la inasistencia de @MiguelPoloP a las plenarias del congreso. En su video, reveló que él se ausentó y no votó en un 63% de las sesiones del congreso. 📷 pic.twitter.com/AleLADKLJc — Pulzo (@pulzo) October 14, 2025

La senadora también anunció que junto con otros colegas del Pacto Histórico impulsará un proyecto de ley contra el ausentismo parlamentario, con el fin de sancionar a los legisladores que no cumplan con sus deberes de asistencia y votación.

“No más Polo Polos, para que personajes como estos no sigan viviendo como parásitos del erario público”, afirmó Hernández en su mensaje.

Hasta el momento, Miguel Polo Polo no ha respondido públicamente a las acusaciones. Sin embargo, el congresista se ha caracterizado por ser una figura polémica y activa en redes sociales, donde suele responder con dureza a sus críticos.

El ausentismo legislativo es un tema recurrente en el Congreso colombiano y ha sido objeto de múltiples reclamos ciudadanos. Aunque el reglamento contempla sanciones económicas y disciplinarias para quienes faltan sin justificación, varios sectores han pedido endurecer las medidas para garantizar la asistencia y la productividad de los congresistas.

La denuncia de Esmeralda Hernández reabre la discusión sobre la transparencia y la responsabilidad de los legisladores frente a los ciudadanos que los eligieron. También pone sobre la mesa la necesidad de revisar los mecanismos de control y de rendición de cuentas dentro del Congreso, uno de los temas que más impacto tiene en la percepción pública sobre la política nacional.

