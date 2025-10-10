El congresista Miguel Polo Polo volvió a causar controversia tras su comparecencia de este viernes 10 de octubre en el Palacio de Justicia de Bogotá, donde fue citado por la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria en una investigación por presunta discriminación con las madres de los denominados falsos positivos.

La diligencia, liderada por el magistrado Misael Rodríguez, buscaba escuchar su testimonio y evaluar las pruebas del caso antes de definir si el representante del Centro Democrático enfrentará o no un proceso formal.

A su salida, Polo Polo se mostró desafiante y negó haber cometido alguna falta. Con tono firme, aseguró que no se arrepiente de sus declaraciones y que sus palabras han sido malinterpretadas por sectores políticos que, según él, buscan sacar provecho de la controversia.

“Yo no tengo que disculparme de nada”, afirmó, reiterando que es responsable únicamente de lo que dice y no de cómo lo tomen los demás.

Seguiremos botando a la basura las mentiras y las narrativas politizadas de la izquierda. ¡Siempre le hemos dado la cara a la justicia, con respeto, porque siempre he caminado en la legalidad! No tengo nada que temer. pic.twitter.com/wRMca2g9o9 — MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@MiguelPoloP) October 10, 2025

Polo Polo señala al Pacto Histórico

El congresista también criticó al Pacto Histórico y al presidente Gustavo Petro, acusándolos de utilizar la memoria de las víctimas de los llamados ‘falsos positivos’ con fines políticos. Además, insistió en que la cifra de 6.402 casos no está respaldada por organismos judiciales.

La fuerte respuesta del parlamentario desató reacciones en redes sociales, donde sus declaraciones volvieron a provocar debate. Mientras tanto, la Corte Suprema deberá determinar los próximos pasos en el proceso que mantiene bajo la lupa al polémico representante.

