Para nadie es un secreto que los argumentos en los debates de los políticos en Colombia han pasado a un segundo plano, pues ahora lo que predomina es la falta de respeto y buscar la manera de hacer quedar mal a los representantes del bando opuesto.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Abren investigación contra Polo Polo por tirar a la basura las botas en homenaje a falsos positivos)

Sin embargo, esa discusión a veces cae mucho más bajo, pues los representantes se dedican más a grabar videos para sus redes sociales, como si fueran ‘influencers’, y no en pensar ideas más grandes para solucionar los problemas del país.

Eso, de hecho, fue lo que ocurrió en la mañana de este jueves, 16 de octubre, en el Congreso de la República, ya que en la discusión del Presupuesto General de la Nación y en plena intervención del ministro de Hacienda, Miguel Polo Polo y Alfredo Mondragón protagonizaron una bochornosa discusión que está a la altura de cualquier niño de un colegio del país.

Lee También

Esta fue la escena:

Los representantes Alfredo Mondragón @AlfreMondragon y Miguel Polo Polo @MiguelPoloP protagonizaron un enfrentamiento al estilo de ‘tiktokers’ 🤳 durante el debate del Presupuesto General de la Nación, interrumpiendo al ministro de Hacienda. pic.twitter.com/hnFIrJDBtt — Pulzo (@pulzo) October 16, 2025

Al ver los videos de cada personaje, quedó en evidencia que la discusión comenzó porque Mondragón dijo que el representante del Centro Democrático nunca iba a estas discusiones y que se estaba “robando” el sueldo porque nadie lo veía nunca en las instalaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alfredo Mondragón Garzón (@alfredolidersocial)

Ante esto, Polo Polo respondió con ataques a Mondragón, tirando frases como que es “ignorante”, que “no tiene preparación profesional” y hasta que es un “gamín” por la forma en la que se viste para ir a dichas discusiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MIGUEL ABRAHAM POLO POLO (@miguelpolopolo)

Lo cierto es que esto ya se sale del ámbito político, ya que la imagen desde afuera es que no se está llevando a cabo un debate, sino una pelea entre ‘influencers’ para ver quién gana más ‘likes’ en sus videos bajo la estrategia de la polémica, lo cual se aleja mucho de lo que deberían estar discutiendo en un tema tan importante como lo es el del Presupuesto General para el próximo año.

(Ver también: Polo Polo ya no es un joven Cabal: se cambió de equipo y ahora apoya a otro candidato)

Así mismo lo consideran cientos de personas en las redes sociales, quienes simplemente aseguran que esto no es serio y que por eso hay que elegir bien a los próximos representantes para no caer en este tipo de situaciones, sino que tomen con seriedad los problemas del país y ofrezcan soluciones.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.