A las medidas de seguridad a nivel nacional se le sumó un llamado de alerta para el presidente de Colombia debido a la situación en el transporte del país que quedó expuesta en un comunicado.

El documento dirigido por parte del gremio de controladores dejó en claro las razones por las que enviaron un aviso de seguridad para las terminales aéreas que viven varios detalles por ajustar.

¿Por qué los controladores aéreos en Colombia enviaron alerta a Gustavo Petro?

La Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (Acdecta) ha emitido una grave alerta dirigida al presidente Gustavo Petro sobre la crisis que atraviesa la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (UAEAC), en un delicado problema para los aeropuertos en Colombia.

En una carta enviada el 16 de octubre de 2025, Acdecta denuncia que la situación pone en riesgo la seguridad operacional del espacio aéreo colombiano, la conectividad del país y la confianza de los usuarios.

“El deterioro progresivo de la infraestructura aeronáutica, sumado al inadecuado manejo del recurso humano, ha configurado un escenario de riesgo inaceptable para la seguridad operacional”, indicó en su comunicado.

Acdecta advierte que las medidas adoptadas por la administración actual han sido represivas y no han solucionado los problemas estructurales.

A pesar de haber recibido una respuesta inicial del asesor presidencial, a la fecha ningún ministerio ha tomado contacto con los controladores, mientras estos continúan prestando un servicio esencial bajo condiciones técnicas cada vez más precarias.

Además, Acdecta documenta deficiencias operacionales como fallas en radares, frecuencias, sistemas de comunicación, y equipos costosos inoperativos como el radar de superficie del aeropuerto El Dorado y el sistema Datalink.

Señalan que hay sistemas críticos fuera de servicio en múltiples aeropuertos del país, incluyendo AWOS, ILS, ADS-B, DME y VOR. También se reportan baches en pistas y calles de rodaje en varios aeropuertos.

Frente a esta situación, Acdecta solicita una audiencia directa con el presidente y la intervención técnica de auditores aeronáuticos independientes para evaluar el estado real de la infraestructura, los procedimientos operacionales y la gestión del recurso humano.

La asociación enfatiza que esta crisis no puede seguir siendo ocultada bajo una falsa normalidad mientras se ignoran las advertencias técnicas.

Esta fue la carta en cuestión replicada por la cuenta de X de Última hora Caracol:

Controladores aéreos alertan fallas en sistemas de navegación y aterrizaje en varios aeropuertos del país relacionadas con frecuencias aeronáuticas, restricciones operacionales por falta de personal, en radares y equipos de comunicación. Piden una reunión urgente con el… pic.twitter.com/BUL6LupbLO — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 16, 2025

¿Quiénes son los encargados de la seguridad aérea en Colombia?

En Colombia, la seguridad aérea es responsabilidad de varios actores claves, siendo la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) la entidad principal encargada de su regulación, vigilancia y control.

Aerocivil tiene funciones definidas en el Decreto 1294 del 14 de octubre de 2021 que modificó su estructura y competencias. Esa norma le atribuye la formulación de políticas, planes, programas y normativa en materia de aeronáutica civil y transporte aéreo, el otorgamiento de licencias, certificaciones, vigilancia operacional, así como la inspección de servicios de navegación aérea.

Además de Aerocivil, los controladores de tránsito aéreo juegan un papel central en la seguridad operacional. Ellos son los profesionales responsables de dirigir, coordinar y controlar el movimiento de aeronaves en ruta, aproximación y despegue/aterrizaje, garantizando que las operaciones se realicen de forma segura, ordenada y eficiente. Su capacitación, permisos y operación están supervisados por esa entidad.

También participan en este entramado los inspectores aeronáuticos, quienes evalúan el cumplimiento de las normas, el estado de aeronavegabilidad de los equipos, mantenimiento, certificaciones y contravenciones.

En materia técnica operativa hay otros actores importantes como los servicios de navegación aérea y servicios meteorológicos. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha sido mencionado históricamente en la provisión de información meteorológica, aunque recientemente esa responsabilidad ha sido trasladada a Aerocivil en algunas funciones, lo cual ha causado debate en el sector sobre riesgos asociados.

Colombia como Estado miembro de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) está obligado a cumplir estándares internacionales en seguridad operacional (auditorías, supervisión, cumplimiento regulatorio) y participa en mecanismos de vigilancia global, presentado por Aerocivil en ese caso.

