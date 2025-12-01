Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, cuestionó el comunicado del Centro Democrático que lo excluyó de la contienda interna por supuestos acuerdos con el abogado Abelardo de la Espriella. En conversación con El Tiempo, aseguró que esa versión “es falsa” y que sigue firme dentro del partido, del que dice nunca ha renunciado.

El precandidato sostuvo que nadie puede afirmar que él haya desistido de la consulta y calificó como “inaceptable” que lo aparten de un proceso en el que, según afirmó, continúa plenamente.

Qué pasó entre Miguel Uribe y Álvaro Uribe

Añadió que ni siquiera ha hablado con el expresidente Álvaro Uribe sobre una eventual salida del partido y que, tras explicar su postura al director Gabriel Vallejo, espera una rectificación.

“No he hablado con el presidente Uribe porque yo no he renunciado al partido ni al proceso”, le dijo a El Tiempo.

Al referirse a la versión que lo vincula con un posible acuerdo de vicepresidencia con De la Espriella, señaló que ha sostenido conversaciones con distintos actores políticos, incluido el abogado, pero negó que exista cualquier pacto para abandonar la contienda o apartarse del Centro Democrático.

Cuestionó, además, que se le dé crédito a un chisme que desconoce por completo, más aún dijo cuando una encuesta de Invamer lo ubica como segundo en la derecha.

“No voy a buscar ningún acuerdo con De la Espriella cuando estoy en un proceso del Centro Democrático. ¿Cómo voy a salirme si voy ganando?”, añadió en la charla con el mencionado rotativo.

También recordó que su hijo, el fallecido senador Miguel Uribe Turbay, dedicó su vida política al Centro Democrático, razón por la que afirmó que resulta ilógico pensar en un retiro de su parte. Sobre si el partido buscó sacarlo de la competencia, evitó adelantar conclusiones, pero reiteró que espera una corrección pública.

En caso de que no haya rectificación, Uribe Turbay aseguró que no modificaría su camino político: su permanencia en el partido, subrayó, responde a las banderas que impulsó su hijo y al legado que quiere mantener dentro del uribismo. Según dijo, su intención no es buscar otros avales ni ubicarse fuera del Centro Democrático.

