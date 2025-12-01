La precandidata presidencial María Fernanda Cabal expresó su respaldo a la decisión del Centro Democrático de mantener en curso el proceso interno de selección para definir la candidatura única del partido de cara a las elecciones presidenciales, después de la salida de Miguel Uribe Londoño.

La colectividad confirmó que la contienda continúa con tres aspirantes: la propia Cabal, la senadora Paloma Valencia y la exsenadora Paola Holguín.

Cabal destacó la importancia de fortalecer esta etapa decisiva dentro del partido:

“Rodeamos este proceso para fortalecerlo, porque debe culminar en una candidatura única, sólida y comprometida con la defensa de la libertad, la democracia y el bienestar de la patria”, afirmó.

El Centro Democrático avanzará en las siguientes fases de evaluación y consulta interna con el objetivo de consolidar una propuesta unificada que represente al partido en la campaña presidencial.

“No renuncio ni me renuncian”: Miguel Uribe Londoño al Centro Democrático

El Centro Democrático aclaró este lunes una controversia surgida en torno a una presunta llamada entre el senador Miguel Uribe Londoño y el abogado Abelardo de la Espriella. Según un comunicado divulgado por el partido, De la Espriella habría informado al expresidente Álvaro Uribe que Uribe Londoño lo contactó para comunicarle su renuncia a la colectividad con el fin de respaldar su proyecto político.

“El Dr. Abelardo de la Espriella acaba de informar al expresidente Álvaro Uribe que ayer el Dr. Miguel Uribe Londoño lo llamó a expresarle que renunciaba al Centro Democrático para apoyar al Dr. De la Espriella. Álvaro Uribe le agradeció la transparencia al Dr. De la Espriella y le dijo que procediera como a bien lo tuviera”, señala el documento difundido por la dirigencia del partido.

La publicación causó de inmediato la reacción de Miguel Uribe Londoño, quien desmintió categóricamente haber presentado su renuncia al Centro Democrático. El senador insistió en que continúa firme dentro de la colectividad y en el proceso interno que busca definir la candidatura única para las próximas elecciones.

“Desmiento categóricamente que he renunciado al Centro Democrático y al proceso interno de la escogencia del candidato de nuestro partido. Nadie, absolutamente nadie puede decir que yo he dicho eso. He conversado con múltiples factores políticos en aras de construir la Unidad Nacional que necesita Colombia”, dijo el papá de Miguel Uribe en un video que fue enviado a medios de comunicación.

Por ahora, el partido no se ha pronunciado ante las recientes declaraciones de Uribe Londoño.

