La Aeronáutica Civil decidió apartar de sus funciones a dos controladores más del aeropuerto El Dorado, dentro de la investigación por el episodio que provocó alarma el pasado 21 de julio, cuando un joven de 18 años logró ingresar a la torre de control y llegó a dar instrucciones a vuelos comerciales sin contar con autorización ni preparación técnica.

Con estas nuevas suspensiones, la cifra de funcionarios involucrados asciende a cinco. Aunque conservan su calidad de empleados públicos, no podrán ejercer ni recibirán salario mientras avanza el proceso.

Qué pasó con los controladores aéreos de El Dorado

El objetivo de la medida es evitar cualquier interferencia en la indagación y, al mismo tiempo, enviar un mensaje sobre la necesidad de mantener intactos los protocolos de seguridad aérea, considerados críticos para la operación del principal aeropuerto del país.

La Aeronáutica Civil ha suspendido provisionalmente a dos nuevos controladores aéreos del Aeropuerto Internacional El Dorado, como parte de la investigación en curso por caso ocurrido el pasado 21 de julio. La seguridad aérea, un intangible no negociable.https://t.co/oECnpS20TX pic.twitter.com/oZfYulKnsu — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) September 24, 2025

El caso, que expuso debilidades en los controles internos, no solo abrió una investigación disciplinaria, sino que también puso en juego la reputación internacional de la entidad encargada de la vigilancia aeronáutica.

El proceso continúa bajo reserva, pero la Aerocivil sostiene que se respetarán las garantías legales para cada uno de los implicados.

