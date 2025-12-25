Aunque la Policía Nacional reportó una reducción del 20 % en los homicidios durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, el balance de seguridad dejó en evidencia que la violencia asociada a la intolerancia y al consumo excesivo de alcohol sigue siendo una de las principales preocupaciones en el país.

Según informó el general Herbert Benavidez, en ese periodo se registraron 48 homicidios a nivel nacional, una cifra inferior a la del mismo lapso del año anterior. Sin embargo, el 54 % de estos casos estuvieron relacionados con riñas y hechos de intolerancia, muchos de ellos en medio de celebraciones marcadas por el abuso del licor.

El comportamiento ciudadano durante diciembre también mostró avances moderados. De acuerdo con la Policía, en lo corrido del mes los homicidios disminuyeron un 8 %, lo que equivale a 78 vidas salvadas gracias a los planes preventivos y operativos desplegados en todo el territorio. Las mayores reducciones se reportaron en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Pereira, Santa Marta y Valledupar.

Miles de llamadas por riñas y alteraciones al orden público

Durante las festividades navideñas, la línea de emergencias 123 recibió más de 30.300 llamadas en todo el país. De ese total, 16.700 estuvieron directamente relacionadas con hechos que requirieron intervención policial, principalmente por riñas, alteraciones a la tranquilidad y conflictos entre ciudadanos.

Bogotá concentró homicidios por intolerancia

En la capital del país, la celebración de Navidad estuvo especialmente marcada por la violencia asociada a la intolerancia. Entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre se registraron ocho homicidios, de los cuales siete estuvieron relacionados con este tipo de hechos, según el general Giovany Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

En ese mismo lapso, las autoridades atendieron 1.314 riñas, reportaron 719 personas lesionadas y realizaron la captura de tres personas por el delito de homicidio, cifras que reflejan el alto nivel de conflictividad durante la jornada.

Pólvora sigue afectando a menores de edad

El uso de pólvora volvió a dejar personas lesionadas, especialmente niños. En Bogotá se reportaron 23 quemados durante la noche de Navidad, entre ellos 10 menores de edad y 13 adultos, pese a las campañas de prevención adelantadas por las autoridades.

A nivel nacional, durante esa noche se registraron 22 niños y niñas lesionados por pólvora, un caso menos que en el mismo periodo del año pasado. No obstante, en el acumulado de diciembre ya se contabilizan 243 menores afectados, lo que representa una reducción del 2 %, una disminución considerada leve frente a la dimensión del problema.

