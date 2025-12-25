A raíz de los trágicos sucesos en la celebración de Halloween el pasado 31 de octubre, cuando Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes fue brutalmente asesinado, la Fiscalía General de la Nación está en proceso de solicitar una circular roja de Interpol contra Kleidymar Fernández Sulbarán, conocida en el caso como ‘la mujer del disfraz azul’.

Esta medida, que amplía la búsqueda a 196 países, se basa en la acusación de que Fernández Sulbarán figura como presunta determinadora de este horrendo crimen. Según las fuentes de inteligencia citadas por Noticias RCN, parecería que esta mujer habría huido hacia Venezuela, aunque esa información aún no ha sido oficialmente confirmada.

El caso inició después de una agresión masiva a la salida de una discoteca durante una celebración de Halloween. Jaime Esteban, sufrió una violenta golpiza que resultó en lesiones graves en el cráneo, causando su muerte. Mónica Jaramillo, madre del estudiante, describió por medio de varios medios de comunicación, la violenta escena en que se encontró a su hijo, agregando que era una persona tranquila y sin tendencias violentas. En una declaración conmovedora a Caracol TV, Jaramillo expresó su profundo dolor y angustia, “No comprendo tanta brutalidad para matar a mi hijo”.

En las primeras horas después de este lamentable suceso, la Policía logró la captura de tres sospechosos entre los que se encuentra Fernández Sulbarán. El Comandante de la Policía de Barrios Unidos confirmó que ninguno de estos individuos tenía antecedentes penales. Sin embargo, con el avance de la investigación, Fernández Sulbarán se ha convertido en figura principal del caso, dando lugar a la decisión de la Fiscalía de solicitar la emisión de la circular roja de Interpol.

La madre de la sospechosa, en conversación con la Unidad Investigativa de El Tiempo, confirmó no tener información sobre el paradero de su hija, pero mencionó haber encontrado una carta en la que Fernández Sulbarán le pedía que no se preocupara por su bienestar. La familia, según su relato, ha sido víctima de un evento no especificado.

“Nos dijeron que fue pagada para que la maten en la localidad de Santa Fe, a una organización que llaman Oficina Central del Norte. No sé ni siquiera qué significa eso. A mi hija la persiguieron un domingo dos hombres en una moto; tuvo que escapar entre la multitud del Parque de la Mariposa. La iban a malograr”, señaló.

Después de casi dos meses de investigación, la Fiscalía consideró tener suficientes indicios para pedir la búsqueda internacional e Interpol se encuentra evaluando la emisión de la circular roja, lo que implicaría la cooperación de 196 países para la localización, detención y eventual extradición o procesamiento de la señalada.

Muerte de estudiante de los Andes en noche de Halloween revive caso Colmenares en Bogotá

El deceso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de los Andes, trae el recuerdo del caso Colmenares por la fecha, la universidad y las circunstancias.