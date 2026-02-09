Empezó el revolcón en Movistar y ya están saliendo los ejecutivos que, en su mayoría, llevaban varios años en la compañía. Según se conoció en las últimas horas, la decisión tiene de fondo que Tigo instalará un equipo propio de directivos para emprender la nueva estrategia que se trazó la multinacional luego del acuerdo con Telefónica.

Documentos corporativos que surgieron de la asamblea de accionistas de Movistar recientemente, y que cita hoy la revista Forbes, aseguran que ya fue aprobada la designación de siete nuevos miembros fijados por Millicom, quienes reemplazarán a los salientes de Telefónica.

“Entre los nuevos directores figuran Bart Vanhaeren, Sergio Michelsen, Salvador Escalon, Karim Lesina, Fernando Castillo, Luciano Marino y Alejandro Guerrero”, asegura esa revista económica.

Cambios en Movistar luego de la compra de Millicom (Tigo)

La movida más importante luego de la anunciada transacción está en la cabeza de la compañía. La junta directiva anunció a Mariano Alonso como nuevo gerente general de Movistar Colombia y se confirmó la salida de Fabián Hernández, que lideró la operación de Telefónica en el país durante varios años.

Ese medio, además, confirma que en la secretaría general fue designada Claudia Montoya.

Estas novedades se conocen días después de confirmado el acuerdo entre la multinacional española Telefónica (Movistar) y Millicom, la casa matriz de Tigo. Con este movimiento, nace un nuevo “gigante” que busca plantar cara al dominio histórico de Claro en el país.

¿Quiénes son los nuevos dueños de Movistar en Colombia?

El nuevo dueño absoluto de lo que conocíamos como Movistar Colombia es Millicom International Cellular S.A., una compañía con sede en Luxemburgo que opera bajo la marca Tigo en América Latina. La operación se concretó por un valor aproximado de US$ 214,4 millones por la participación de Telefónica (67,5%).

Además, este proceso incluyó un paso crucial: la salida del Estado colombiano del negocio. El Gobierno Nacional, que poseía el 32,5% de las acciones a través del Ministerio de Hacienda, decidió enajenar su participación por una cifra cercana a los 850.000 millones de pesos, cerrando así un ciclo de participación pública en la antigua Telecom que duró décadas.

¿Qué pasará con los clientes de Movistar en Colombia?

Si usted es cliente de Movistar o Tigo, el mensaje de las compañías es de tranquilidad:

Contratos: sus planes, precios y beneficios actuales se mantienen vigentes.

Servicio: no debe realizar ningún cambio de tarjeta SIM ni trámites adicionales.

Expectativa: a mediano plazo, se espera que los usuarios se beneficien de una red más robusta y de ofertas “convergentes” que integren televisión, internet fijo y móvil bajo paquetes más competitivos.

