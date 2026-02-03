Este miércoles 4 de febrero se hará oficial uno de los movimientos empresariales más relevantes del sector de las telecomunicaciones en Colombia en los últimos años. Millicom, casa matriz de Tigo, asumirá el control total de las operaciones de Telefónica (Movistar) en el país, lo que marcará el inicio de una nueva etapa para ambas compañías y para millones de usuarios.

La compra de Movistar por parte de Tigo se concretó en marzo de 2025 por una cifra cercana a los 400’000.000 de dólares, aunque hasta ahora no se había formalizado el cambio de mando ante la opinión pública.

En días recientes, según reveló la periodista Camila Zuluaga, se llevó a cabo una reunión interna de alto nivel en la que se informó oficialmente a los empleados sobre la transición. El anuncio estuvo a cargo de Alfonso Gómez, director de operaciones de la región, y de Fabián Hernández, actual CEO de Telefónica Colombia.

Para los clientes de Tigo y Movistar, el anuncio del 4 de febrero marcará el comienzo de un proceso de integración gradual. De acuerdo con lo que se ha conocido, la nueva operación buscará fortalecer la red móvil, con énfasis en el despliegue de una infraestructura 5G más robusta, apoyada en los activos combinados de ambas compañías. También se prevé una oferta más amplia de servicios convergentes, que integren telefonía móvil, Internet y soluciones para el hogar.

En el plano operativo, los equipos de trabajo de Tigo trasladarán sus oficinas principales al edificio de Telefónica, que se convertirá en la sede central de la nueva entidad resultante de la fusión.

Con este movimiento, el mercado colombiano pasará de tener tres grandes operadores móviles a dos bloques principales: Claro y Tigo. Este nuevo escenario abre interrogantes sobre la evolución de la competencia, los precios y la calidad del servicio en el corto y mediano plazo, en un sector clave para la conectividad del país.

¿Quiénes son los dueños de Tigo Colombia?

UNE EPM Telecomunicaciones es la empresa que está detrás de Tigo Colombia, con una participación accionaria compartida entre el Grupo Millicom y el Grupo EPM. Se trata de una compañía colombiana dedicada a la prestación de servicios integrados de telecomunicaciones, tanto fijos como móviles, a nivel nacional e internacional, de acuerdo con la página web de Tigo.

La empresa opera junto a varias filiales, entre las que se encuentran Colombia Móvil, Edatel y Orbitel, con las que logra una cobertura superior al 70 % de la población urbana del país. Su presencia se extiende a 767 municipios en los 32 departamentos de Colombia, según información corporativa.

Además de su operación local, UNE EPM Telecomunicaciones tiene alcance internacional a través de su filial Cinco Telecom Corporation, que atiende a usuarios en Estados Unidos y Canadá. Desde agosto de 2014, la compañía inició un proceso de integración empresarial con Tigo en Colombia, con el objetivo de ofrecer una oferta completa de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

¿Quién tiene mejor señal: Claro o Tigo?

La calidad de la señal móvil en Colombia suele ser un factor clave para los usuarios al momento de elegir operador. En ese contexto, datos oficiales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) permiten comparar el nivel de cobertura entre compañías como Claro y Tigo.

Según cifras de la CRC con corte al cierre del tercer trimestre de 2025, actualmente solo un operador mantiene cobertura 4G en el 100 % de las cabeceras municipales del país. Este indicador resulta relevante para garantizar el acceso a servicios de voz y datos móviles en todo el territorio nacional, incluyendo zonas de difícil acceso.

De acuerdo con el informe, Claro es el operador que registra presencia total en cabeceras municipales, lo que incluye regiones apartadas como la Amazonía y el Pacífico, así como ciudades como Leticia y Quibdó. Esta cobertura permite que los usuarios de estas zonas cuenten con conectividad móvil bajo tecnología 4G.

