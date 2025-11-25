Un reciente informe de Ookla, la compañía mundialmente conocida por su herramienta ‘Speedtest’ y por sus análisis de rendimiento en conectividad, mostró que Claro Colombia fue reconocida como la mejor red móvil y la de mejor cobertura del país en lo que va de 2025.

El reporte, que evalúa millones de mediciones hechas por usuarios reales durante el primer semestre de 2025, confirmó que el operador se consolidó nuevamente como líder del mercado en desempeño móvil.

Según los resultados de ‘Speedtest Intelligence’, Claro obtuvo un puntaje de conectividad de 60.88, superando a otros operadores presentes en Colombia. Movistar registró 56.86, Wom logró 55.75 y Tigo tuvo 50.58. Con esas cifras, Claro se ubicó en el primer lugar como la mejor red móvil del país en este período.

Claro también lidera como la red móvil más rápida

El informe de Ookla no solo evaluó conectividad general, sino también la velocidad en diferentes tecnologías. En este apartado, Claro volvió a ocupar el primer lugar.

De acuerdo con ‘Speedtest Intelligence’, Claro fue el proveedor móvil más rápido en Colombia, con un puntaje de velocidad de 55.16 para todas las tecnologías combinadas.

La compañía se destacó especialmente en lo siguiente: velocidad de descarga media en ‘chipsets’ modernos.

Claro: 50.56 Mbps.

Tigo: 29.58 Mbps.

Movistar: 20.53 Mbps.

Velocidad de carga media: Claro: 15.21 Mbps.

Latencia: Claro: 53 ms.

Estas cifras muestran una ventaja significativa en rendimiento sobre los demás operadores, especialmente en descarga, un indicador clave para aplicaciones de alto consumo de datos como ‘streaming’, videojuegos en línea y reproducción de video en alta definición.

Frente a estos resultados, Claro Colombia destacó el impacto de sus inversiones en modernización tecnológica. Rodrigo de Gusmao, presidente de la compañía, aseguró que los avances son producto de un trabajo continuo en la expansión y optimización de la infraestructura móvil.

“Las inversiones constantes en infraestructura se traducen en una mejor experiencia para nuestros clientes. Hemos desplegado 5G en 40 ciudades y optimizado la red de 4G, lo que nos permite ofrecer velocidades de descarga superiores y consolidarnos como la mejor red móvil del país”, afirmó.

Los reconocimientos también reflejan el fortalecimiento de la infraestructura de Claro en Colombia. La compañía ya cuenta con:

Más de 10.000 sitios instalados en todo el territorio.

Más de 120.000 kilómetros de fibra óptica.

Cobertura 4G en el 99% de las cabeceras municipales.

Despliegue 5G en 40 ciudades, con aproximadamente 2.200 sitios activos.

Además, Claro opera el 90 % de las antenas 5G activas en Colombia, gestiona cerca del 70 % del tráfico nacional de esa tecnología y ya suma más de 4.5 millones de usuarios conectados a la red de quinta generación.

Con estas cifras, la empresa se consolida como el principal referente en conectividad móvil del país, tanto en cobertura como en velocidad.

