En la edición 2026 del Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas (Estados Unidos), una de las ferias tecnológicas más influyentes del mundo, una de las novedades que más atención causó no estuvo relacionada con teléfonos o computadores, sino con la robótica afectiva. La empresa Lovense presentó Emily, una muñeca de tamaño real con inteligencia artificial avanzada que fue exhibida como una ‘compañera empática’ diseñada para interactuar con usuarios solteros.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Sacudón para personas que compraron en Temu o Shein en diciembre: deben hacer pago adicional)

Según explicó la compañía durante el evento, Emily se diferencia de otros desarrollos similares porque incorpora un sistema de IA capaz de mantener conversaciones, recordar interacciones previas y ajustar sus respuestas con el paso del tiempo. Esta arquitectura cognitiva permite que la experiencia sea personalizada, ya que el ‘software’ aprende de los gustos, el tono de comunicación y las rutinas del usuario, brindando respuestas coherentes con ese historial.

Lee También

En cuanto a sus características técnicas, la muñeca cuenta con servomotores y mecanismos faciales que le permiten mover la boca al hablar y realizar expresiones básicas como sonrisas o guiños. Además, posee un esqueleto articulable que facilita distintas posturas y una batería con autonomía de hasta ocho horas por carga, de acuerdo con la información entregada por Lovense.

Emily también se conecta mediante Bluetooth a una aplicación móvil, desde la cual se controlan sus funciones y se sincroniza con otros dispositivos del ecosistema de la marca. La empresa señaló que el objetivo es ofrecer una experiencia de compañía basada en interacción constante, sin comportamientos considerados invasores o engaños, en un mercado que sigue creciendo a nivel global.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Vassan (@carlosvassan)

Precisamente, en una publicación hecha por Carlos Vassan, varios internautas dejaron sus reacciones: “Casi lo logramos, chicos. Nuestros ingenieros están dando lo mejor de sí”, “lo mejor es que no es tóxica“, “¿creen que no se pongan celosa mi Alexa y Siri?” y “¿muñeco novio artificial para cuándo?”, son parte de los comentarios hechos en el ‘post’.

¿Cuánto vale la muñeca Emily?

La muñeca Emily es un dispositivo tecnológico de alta gama cuyo precio se ubica entre los 4.000 y los 8.000 dólares (14’902.943 y 29’805.886 pesos), según la configuración elegida. Se trata de una cabeza inteligente que incorpora avances en aprendizaje automático, memoria emocional y opciones de personalización física, lo que la diferencia de manera significativa frente a un chatbot convencional disponible en plataformas digitales.

En el apartado técnico, Emily cuenta con una pantalla LCD táctil de 4 pulgadas y ofrece múltiples opciones de conectividad, entre ellas WiFi, Bluetooth y función de punto de acceso. Además, dispone de 16 GB de almacenamiento interno, lo que permite guardar datos asociados a su funcionamiento, interacciones y procesos de personalización definidos por el usuario.

El diseño también contempla movilidad y autonomía. La cabeza inteligente puede girar hasta 45 grados hacia la izquierda o la derecha, facilitando la interacción visual. Su sistema de alimentación se basa en tres baterías extraíbles de 3.500 mAh cada una, con una duración aproximada de tres horas de uso continuo y hasta ocho horas en modo de espera.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.