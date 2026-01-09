Gmail se prepara para dar un salto clave en su evolución. Google anunció una serie de nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial que buscan transformar el correo electrónico en algo más que una bandeja de mensajes: la idea es que actúe como un asistente personal capaz de redactar correos, resumir conversaciones extensas y hasta organizar tareas diarias a partir del contenido recibido.

Las herramientas, reveladas esta semana, llegan en un momento decisivo para el servicio que revolucionó el email hace más de dos décadas y que hoy cuenta con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo. Con esta actualización, Google apuesta por integrar aún más la IA en la vida cotidiana de quienes usan su plataforma de correo.

En una primera fase, las nuevas funciones estarán habilitadas únicamente en inglés y dentro de Estados Unidos, aunque la compañía ya confirmó que el despliegue se ampliará progresivamente a otros idiomas y países a lo largo del año.

Entre las novedades destaca “Ayúdame a escribir”, una opción que analiza el estilo del usuario para sugerir correcciones, mejoras y respuestas personalizadas en tiempo real, con el objetivo de facilitar la redacción de correos más claros y efectivos.

Además, los usuarios que pagan por los planes Pro y Ultra podrán acceder a una función similar a los Resúmenes de IA del buscador de Google. Esta permitirá hacer preguntas directamente desde la barra de búsqueda de Gmail y obtener respuestas inmediatas basadas en la información almacenada en la bandeja de entrada.

Otra de las apuestas más ambiciosas es la llamada “Bandeja de Entrada con IA”, que ya está siendo probada por un grupo reducido de usuarios en Estados Unidos. Al activarse, el sistema analiza los correos y propone listas de tareas o temas relevantes que podrían requerir atención.

Todas estas funciones están respaldadas por Gemini 3, el modelo de inteligencia artificial más reciente de Google, el mismo que se integró al buscador a finales del año pasado y que ha generado fuerte competencia en el sector tecnológico.

No obstante, la incorporación masiva de IA también despierta interrogantes. Fallos en la interpretación de la información, errores en la redacción automática o posibles riesgos para la privacidad son algunos de los puntos que generan debate. Google asegura que los usuarios siempre podrán revisar, corregir o desactivar estas funciones y que el contenido analizado no será usado para entrenar sus modelos.

La empresa también afirma haber implementado barreras técnicas de privacidad para proteger la información alojada en las bandejas de entrada, un tema sensible que ha acompañado a Gmail desde sus inicios.

