En las últimas horas, Google ha enfrentado un colapso global en sus servicios, afectando a millones de personas en diferentes partes del mundo. De acuerdo con Downdetector, plataforma de notificación de interrupciones y problemas de servicios de internet, los percances se han evidenciado en servicios como Gmail, Google Drive, Google Cloud, Google Workspace y Google Chat, impactando importantes actividades tanto a nivel personal como laboral.

Estados Unidos ha sido uno de los países más afectados por esta situación, en donde usuarios han reportado frecuentes interrupciones en la navegación de los sitios web y un funcionamiento irregular en el motor de búsqueda de la compañía. Según Downdetector, en países como España y Brasil, los problemas se han centrado más en Google Drive pues han representado el 75 % y 50 % de los reportes respectivamente.

Sin embargo, los problemas no se han quedado solamente allí. Países como el Reino Unido, Argentina, Chile y Colombia, también reportaron incidentes similares que han ido en ascenso. “La conexión con los servidores y el acceso al sitio web fueron los problemas más frecuentes, afectando en gran medida a los servicios de alojamiento web,” informaron usuarios de Google Cloud, en la red.

En cuanto a algunos servicios y su impacto directo, Downdetector reveló que los usuarios han tenido dificultades para acceder a su cuenta de Gmail, recibir correos electrónicos y conectar con la aplicación móvil; así como, los de Google Drive quienes aseguraron tener problemas para conectar con el servidor y cargar archivos.

Además de los mencionados servicios, los dispositivos inteligentes para el hogar de Google Nest también han experimentado fallas. Los problemas se han focalizado en la conexión con el servidor (69 %), en la aplicación (27 %) y el inicio de sesión (4 %), lo cual ha dificultado el control de dispositivos como los termostatos, las cámaras de seguridad y los timbres inteligentes.

Para enfrentar la situación, Google ha tomado medidas para conectar con sus usuarios a través de diferentes medios digitales; actualmente ha iniciado una campaña de ayuda personalizada utilizando su cuenta oficial en Twitter. “Recomendamos reiniciar sesión como primera medida para intentar resolver el problema. En caso de necesitar ayuda adicional, los usuarios pueden enviarnos un mensaje directo para poder recibir un soporte personalizado”, informó Google en una comunicación directa con los usuarios en Twitter.

Estos inconvenientes con los servicios de Google no son los primeros. En junio de 2025, la compañía junto a Spotify enfrentaron interrupciones similares, dejando como saldo más de 13.000 reportes de problemas en Google Cloud y más de 27.000 en Spotify. No obstante, a diferencia de la vez anterior, Google todavía no ha emitido un comunicado oficial aclarando las causas o el tiempo estimado para la total resolución de estos problemas.

En el ámbito global, esta situación ha causado un profundo impacto en los usuarios de Google alrededor del mundo, afectando variadas plataformas y dispositivos. Mientras tanto, Google se encuentra trabajando para asistir a los afectados y proporcionar una explicación oficial sobre la causa de estos problemas.

