La Copa Mundial 2026, que por primera vez contará con 48 selecciones, llegará acompañada de una serie de innovaciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial que prometen transformar el arbitraje, el análisis de partidos y la experiencia de los aficionados dentro y fuera de los estadios.

Entre los desarrollos más destacados se encuentra una nueva herramienta de análisis avanzada que permitirá a todas las selecciones participantes acceder a información táctica y estadística de alto nivel antes y después de los partidos. Esta solución, diseñada por Lenovo para procesar grandes volúmenes de datos históricos y en tiempo real, busca reducir las brechas entre equipos con diferentes capacidades técnicas y financieras, ofreciendo un acceso más equitativo al análisis de rendimiento en un torneo cada vez más guiado por los datos.

Así fue el lanzamiento de estos productos:

El sistema es capaz de crear informes en distintos formatos, como texto, video, gráficos y visualizaciones en tres dimensiones, además de permitir consultas en varios idiomas. Su uso estará restringido a instancias previas y posteriores a los encuentros, manteniendo intacta la dinámica del juego durante los 90 minutos.

Otra de las innovaciones clave será la incorporación de avatares tridimensionales de los jugadores, creados a partir de escaneos digitales de alta precisión. Estos modelos permitirán mejorar el seguimiento de los futbolistas en situaciones complejas, como jugadas de fuera de juego, incluso cuando hay movimientos rápidos u obstrucciones visuales. Esta tecnología reforzará el sistema de fuera de juego semiautomatizado y ofrecerá representaciones más claras y didácticas de las decisiones arbitrales en las transmisiones oficiales.

Asimismo, el Mundial de 2026 contará con una versión mejorada de la llamada ‘Vista del Árbitro’, una cámara integrada al cuerpo del juez central. Gracias a la aplicación de inteligencia artificial para estabilización de imagen, las tomas se mostrarán con mayor nitidez, reduciendo el desenfoque provocado por el movimiento y ofreciendo al público una perspectiva más cercana a la acción del partido.

Estas tecnologías ya han sido probadas en competiciones recientes organizadas por la Fifa, con resultados positivos en términos de precisión, fiabilidad y aceptación por parte de árbitros y espectadores.

Con estas incorporaciones, Fifa apunta a elevar los estándares tecnológicos del torneo, fortalecer la transparencia en la toma de decisiones y enriquecer la experiencia de los aficionados en lo que será el Mundial más grande y ambicioso de la historia.

