La Federación Nigeriana de Fútbol (NFF) presentó una queja formal ante Fifa como denuncia contra Congo, según confirmó un directivo en declaraciones registradas en un video replicado por el periodista nigeriano Oluwashina Okeleji desde su cuenta persona de X (antes conocido como Twitter).

Mohammed Sanusi, secretario general de la NFF, indicó el martes 16 de diciembre en rueda de prensa (donde estuvo el reportero de la BBC), que el el seleccionado congoleño utilizó a jugadores no elegibles en el partido contra Nigeria, clave para su clasificación al repechaje a la Copa Mundial.

El directivo nigeriano aseguró que la organización de Congo engañó a Fifa para recibir la autorización de futbolistas en su equipo, aunque el hecho es contrario a la legislación de ese país.

Sanusi aseguró que “no se puede tener doble nacionalidad”, de acuerdo con las leyes congoleñas, pero expuso que varios jugadores que enfrentaron a Nigeria tienen pasaportes de Europa y de Congo.

“La Fifa autorizó a los jugadores porque su reglamento de elegibilidad es diferente al de la República Democrática del Congo. Las normas de la FIFA establecen que, una vez que se tiene el pasaporte del país, se es elegible”, aseguró Sanusi.

Precisamente, al señalar esa actuación como “fraudulenta” al registrar a los futbolistas, es que la Federación Nigeriana de Fútbol hizo la solicitud formal a Fifa para la investigación sobre el caso.

“Nuestra postura es que la Fifa fue engañada al autorizar a los jugadores. Porque no es responsabilidad de la Fifa garantizar que se cumplan las normas de la República Democrática del Congo. La autorización de los jugadores se basó en la información presentada a la Fifa. Pero nosotros sostenemos que se trató de un fraude”, añadió el directivo.

Este tema salpica a la Selección Colombia si se tiene en cuenta que Congo es uno de los posibles rivales en el grupo K en el Mundial de 2026, en caso de imponerse en el repechaje contra Jamaica y Nueva Caledonia.

Si llega a prosperar esa queja por parte de los nigerianos, el tema se convertiría en un escándalo del que parece pertinente estar pendientes de cara al torneo de fútbol más importante a nivel internacional.

De hecho, llegaría a impactar en la eventual nómina de jugadores que tenga el equipo de Congo para convertirse en rival del seleccionado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

¿Cuándo son los partidos de Colombia en el Mundial de 2026?

La Selección Colombia ya tiene confirmados los partidos que jugará en la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio de 2026. El calendario final fue publicado tras el sorteo de grupos por parte de la Fifa y los medios deportivos, y muestra las fechas, rivales, horas y sedes de los encuentros de los ‘Cafeteros’.

El primer partido de Colombia será contra Uzbekistán el miércoles 17 de junio de 2026. Este encuentro se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México y está programado para las 9:00 p. m. hora de Colombia. Esta será la estrena de la Tricolor en el torneo mundialista dentro del Grupo K.

El segundo partido de Colombia en el Mundial será el martes 23 de junio de 2026, ante el equipo que salga del repechaje internacional (ganador entre Jamaica, República del Congo y Nueva Caledonia). Este encuentro se disputará en el Estadio Akron de Guadalajara, México, también con inicio a las 9:00 p. m. hora de Colombia.

El tercer y último partido de fase de grupos será contra Portugal, uno de los rivales más fuertes del grupo. Este juego está programado para el sábado 27 de junio de 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, con hora de inicio a 6:30 p. m. hora de Colombia.

Todos estos encuentros corresponden a la fase de grupos del Mundial, y si Colombia avanza a las rondas de eliminación directa (como octavos de final o cuartos), se anunciarán fechas y sedes adicionales según avance en el torneo. El Mundial termina el 19 de julio de 2026, con la final en la región de Nueva York/New Jersey.

